Netflix, la mayor plataforma de streaming del mundo, ha anunciado este viernes un nuevo «ajuste de precios en España», aunque no ha detallado como quedarán las nuevas opciones de abonarse, que ay subieron en octubre pasado. Además, Reed Hastings, cofundador y presidente de la compañía, dejará Netflix en junio, según ha anunciado también la compañía este viernes con motivo de la presentación de los resultados del primer trimestre del año.

«Nuestros planes y estrategia de precios nos permiten ofrecer a los consumidores una amplia gama de opciones que se adaptan a sus necesidades. Los recientes cambios de precios han tenido una buena acogida, reflejando el sólido y creciente valor que ofrecemos, y hoy anunciamos ajustes de precios en España», ha señalado la empresa en una nota.

Netflix acaba de subir los precios en Estados Unidos y todo apuntaba a que también llegaría esa subida a España, donde ya subieron en octubre pasado.

Desde octubre, los precios son 6,99 euros mensuales para el plan con anuncios, 13,99 euros para el estándar sin publicidad y 19,99 euros para el premium.

Además, Netflix ha anunciado que Reed Hastings, cofundador y presidente de Netflix, abandonará la compañía el próximo mes de junio, cuando finalice su mandato actual, tras casi tres décadas al frente de la empresa.

En la presentación de sus cuentas del primer trimestre del año, Netflix informó de que Hastings, de 65 años, ha comunicado a la empresa que no se presentará a la reelección para el consejo de administración cuando finalice su mandato actual en la junta general anual de junio, para centrarse en su labor filantrópica y otros proyectos.

«Netflix cambió mi vida de muchas maneras, y mi recuerdo favorito de todos los tiempos es enero de 2016, cuando permitimos que casi todo el planeta disfrutara de nuestro servicio», ha declarado Reed Hastings, para quien su verdadera contribución fue centrarse en la satisfacción de los suscriptores y construir una cultura que otros pudieran heredar y mejorar.