‘La Resistencia’: Bb trickz sorprende a David Broncano al sacar un fajo de 20.000 euros del bolso

La Resistencia, el exitoso programa de David Broncano, recibió a Bb trickz como invitada. Estamos ante una de las traperas españolas que más éxito está cosechando en la industria musical en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Ahora, también va a ser recordada por su paso por el formato que se emite en Movistar Plus+.

En un momento dado, durante la entrevista en La Resistencia, David Broncano preguntó a su invitada que qué llevaba en el bolso y, además, cuánto dinero llevaba encima. La joven reconoció que no tenía ni la más mínima idea, pero le hizo saber que podía mirar su bolso para comprobarlo y darle una cifra exacta.

Lo que David Broncano no esperaba es que Bb trickz fuese a sacar nada más y nada menos que un enorme fajo de billetes. «Es de esperar, porque siempre llevo lo mismo», espetó la artista. Sin ningún tipo de reparo, entregó esa enorme cantidad de billetes a David Broncano, mientras aprovechaba para preguntarle si sabía cómo «flexearlos».

De esto que llevas 💶20.000€💶 en el bolso. Ni Broncano ha visto tanto billete junto.#LaResistencia @BelizeKazi pic.twitter.com/fWz6q7etuO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 8, 2024

Grison no tardó en pronunciarse al respecto: «Ahí llevas unos 20.000 pavos». La trapera lo confirmó, haciéndole saber que había acertado de lleno. David Broncano, por su parte, continuaba verdaderamente impactado: «Te pregunto por el DNI y llevas un fajo como si fueses un concejal de Murcia. Perdona, es que creo que nunca había visto tanto dinero junto así, en cash».

Lejos de que todo quedase ahí, Bb trickz quiso ir mucho más allá: «Hoy me pillas en un día malo». De esta forma, dio a entender que en otras ocasiones ha llevado mucha más cantidad de dinero en efectivo en su bolso. David Broncano seguía sin dar crédito a la situación que estaba viviendo: «¿Esto es cierto? ¿Siempre lleva esto? ¿Está loca?».

Es más, quiso saber si ese fajo de billetes era «parte del regalo» que le traía, pero la artista reconoció que, «en verdad, estoy mal de pasta». Este fajo de billetes derivó a que se realizaran otras tantas preguntas durante la entrevista en La Resistencia. No solamente a la invitada de esta entrega, sino también al público.

Fue entonces cuando se le brindó la oportunidad a un espectador a contar una anécdota. De esta forma, no tardó en dar a conocer que le habían llegado a robar hasta 4.000 euros en un viaje que hizo a Ámsterdam. Algo por lo que David Broncano no tardó en pronunciarse: «Si lo cuentas muy dramático, igual…» El espectador continuó contando su historia, repleta de contratiempos. Finalmente, logró su objetivo de conmover a la invitada. Tanto es así que ésta no dudó un solo segundo en darle una pequeña cantidad de dinero.