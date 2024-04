En la noche del pasado lunes 8 de abril, el cantante Abraham Mateo visitó La Resistencia, el programa de David Broncano al que han acudido ya innumerables celebridades. Y, como es costumbre, el presentador del programa le hizo al invitado responder a las preguntas clásicas que ya son una tradición en el programa de Movistar Plus+. Pero esta ha sido una de las respuestas que más ha sorprendido al humorista y al público sin duda alguna.

El presentador, como en cada episodio, le preguntó al entrevistado por la cantidad de dinero que tiene en el banco. Broncano bromeaba acerca de la temprana edad con la que el cantante comenzó su carrera profesional: «Facturando el IRPF con 6 años». Después de que el presentador aclarara que lo que quería saber era el patrimonio total del artista, el cantante respondió: «¿Dinero en el banco? Tengo suficiente para vivir tranquilo y bien, sería una cantidad con siete cifras». Grison tuvo que hacer cuentas para calcular a cuánto se refería la cantidad total y, cuando se hizo a la idea, le dijo «¡Qué máquina!».

Pero el presentador quiso ir más allá y preguntarle si «dentro de las siente cifras, ¿más cerca de las ocho o más cerca de las siete?». El cantante confesó que era más cerca de las siete cifras que de las ocho. Y es que le cantante tiene un largo recorrido de carrera, ya que alcanzó popularidad con tan solo 14 años gracias a su tema Señorita. «Yo le hubiera dado un par de millones más, es que te lo curras a tope, tío», le dijo el colaborador del programa al invitado.

También sorprendió con sus respuestas a la pregunta que le hizo Broncano sobre sus relaciones sexuales en los últimos 30 días. «Menos de lo que me gustaría porque últimamente, hasta cojo poco el teléfono, pero podría ser unas cuatro veces a la semana». «Está bien, pero creo que en general no se considera poco», le respondía Broncano. Aunque al propio equipo de La Resistencia no le parece tan poco como al cantante, ya que a través de las redes sociales del programa le escribían: «No te preocupes, Abraham Mateo, que eres muy trabajador y llegarás a las 8-9 por semana. Confiamos en ti», bromeaban.

¿Esto es follar poco? No te preocupes, @AbrahamMateo, que eres muy trabajador y llegarás a las 8-9 por semana. Confiamos en ti. #LaResistencia pic.twitter.com/29ZF0kaeyP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 8, 2024

Abraham Mateo acaba de sacar su nuevo álbum INSOMNIO el pasado viernes 5 de abril y con el que ha conquistado una vez más a sus fans. Ahora, el cantante ha contado por sus redes sociales que está «ensayando para lo que se viene», por lo que sus fans esperan que muy pronto anuncie una nueva gira para este álbum que acaba de publicar. Y es que el cantante ha contado varias veces que su vida es su trabajo y es algo que le sigue apasionando después de tantos años.