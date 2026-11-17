Rosalía tiene motivos de sobra para celebrar. La cantante ha conseguido nueve nominaciones a los Grammy 2027 gracias a Lux, su último álbum, y no ha querido esperar para compartir con sus seguidores la enorme alegría que le ha producido este reconocimiento. La catalana ha reaccionado a través de sus redes sociales con un vídeo en el que demuestra que la noticia le ha hecho una ilusión especial.

En las imágenes, la artista aparece completamente eufórica, dando saltos y descorchando una botella de champán para festejar el éxito de su proyecto. Lejos de conformarse con brindar, Rosalía termina empapando de bebida el jardín de su casa, dejando una divertida estampa de celebración que rápidamente ha llamado la atención de sus seguidores.

La emoción era tal que incluso la propia cantante parecía tener alguna duda sobre el número exacto de candidaturas. Entre risas y celebraciones, se preguntaba si finalmente eran nueve o diez. La confusión estaría relacionada con una nominación vinculada a Lux en la que aparece el productor Noah Goldstein, un reconocimiento que Rosalía también parece sentir como propio.

Con este resultado, la intérprete se coloca como la segunda artista con más candidaturas de esta edición, únicamente superada por Raye, que suma once. Rosalía adelanta así a figuras internacionales como Taylor Swift y Olivia Rodrigo, ambas con siete nominaciones.

Entre las categorías más destacadas, Lux opta por el Grammy a Álbum del Año. Además, Berghain, su colaboración con Björk e Yves Tumor, competirá por los premios a Grabación del Año y Canción del Año.

La 69ª edición de los Grammy, prevista para febrero de 2027, podría convertirse así en una noche histórica para Rosalía, que vuelve a situar su música en primera línea de la industria internacional.