Hay una forma de celebrar la Navidad que empieza eligiendo qué ponerse y termina alargando la última copa. La cocina, los tiempos entre platos y hasta quién recoge después quedan en otras manos. Los grandes hoteles de Madrid comienzan a desvelar sus menús para las fiestas, y entre las propuestas que invitan a imaginar una noche especial están las de Palacio de los Duques y Hotel Fénix, ambos de Gran Meliá: marisco, trufa, vinos y música en directo para sentarse a disfrutar desde el primer aperitivo.

La elección tiene algo de pequeña escapada sin salir de la ciudad. Vestirse para cenar, cruzar el vestíbulo y encontrarse una mesa preparada cambia el escenario de unas celebraciones que suelen transcurrir en casa. En estos dos hoteles, además, el plan se extiende más allá del menú, con conciertos y citas navideñas durante diciembre y los primeros días de enero.

Nochebuena entre bogavante, rodaballo y trufa

En Palacio de los Duques, la cena del 24 de diciembre propone un recorrido de cinco pases que arranca con salpicón templado de gamba blanca y vieiras, piña y caviar oscietra. Después llegan un ravioli de bogavante con setas, crema de mariscos y bergamota, y un rodaballo salvaje con meunière de ajo negro.

El solomillo de Black Angus, acompañado de oporto, foie y trufa negra, precede a una charlotte de frambuesas y vainilla de bourbon. El precio es de 325 euros por adulto, con selección de vinos y champán, además de agua, café y refrescos.

El Hotel Fénix plantea una Nochebuena más breve, por 275 euros por adulto: ravioli de gamba roja con setas, mascarpone y trufa fresca; solomillo de Black Angus con apionabo y foie caramelizado, y la misma combinación de frambuesa y vainilla para el postre. También incluye vinos y champán. Ambas cenas estarán acompañadas de música en directo.

Nochevieja: una cena para quedarse hasta después de las uvas

El 31 de diciembre pide otro ritmo. En Palacio de los Duques, los aperitivos reúnen ostras, macarons de carabinero y una estación de cangrejo real, caviar, blinis y champán. El menú continúa con tartar de atún rojo y txangurro, boletus con vieiras, besugo salvaje y buey Wagyu con marrons glacé y demi-glace de oloroso.

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El final dulce será una ópera de chocolate, café y macadamia. Por 650 euros por adulto, la propuesta incluye vinos, champán y cócteles, las uvas y una fiesta posterior con barra libre y DJ.

En el Fénix, la despedida del año comienza con jamón ibérico sobre coca de miel y romero y un macarrón salado de cigala y lima. Entre los pases figuran tartar de atún rojo y centolla, alcachofa con foie y trufa, rodaballo con beurre blanc de caviar y solomillo de Wagyu.

Cuesta 595 euros por adulto, con vinos y champán. Tras las campanadas, la celebración se traslada a Balmoral, donde habrá DJ de 00:15 a 02:30 horas y dos copas incluidas.

Navidad también se celebra a mediodía

Para quienes prefieren reservar la gran mesa para el 25 de diciembre, los dos hoteles ofrecen una comida de 175 euros por adulto, con vinos incluidos. En Palacio de los Duques, el protagonismo será para el cochinillo crujiente con salsa de trufa; en el Fénix, para la paletilla de cordero lechal con patatas y pimientos confitados. Ambos terminarán con milhoja de vainilla y coco y contarán con alternativas infantiles.

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Conciertos de góspel

Y, antes de las grandes cenas, habrá otras excusas para acercarse. Palacio de los Duques recupera sus conciertos de góspel con merienda, esta vez con vestuario del coro diseñado por Fabio Encinar y un dulce de Obrar Madrid, por 45 euros. El Fénix apostará por las zambombas flamencas, con cante, baile y villancicos los días 11, 12, 18 y 19 de diciembre, por 55 euros con bocados de Balmoral y cava. Porque la Navidad también puede empezar una tarde cualquiera, bastante antes de sentarse a la cena del 24.