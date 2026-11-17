Antes de que lleguen las cenas, los vestidos de fiesta y las agendas sin un hueco libre, diciembre tiene un pequeño placer reservado: abrir la sorpresa del día. Los calendarios de Adviento de belleza convierten ese gesto en un ritual frente al espejo, con nuevas texturas, minitallas para el neceser y algún descubrimiento que termina quedándose en la rutina. Este año, uno de ellos guarda sus 24 sorpresas en una maleta reutilizable, lista para seguir acompañándonos después de las fiestas.

Tiene ese aire de regalo que apetece abrir incluso antes de poner el árbol. Pero también algo de equipaje para una escapada: una invitación a preparar el neceser y dedicar unos minutos al cuidado personal entre tantos planes.

Un pequeño tocador en 24 entregas

La propuesta es de Yepoda y combina productos en tamaño original, formatos mini y accesorios, con quince artículos exclusivos de esta edición, según la firma. Cuesta 169 euros y recorre distintos momentos del cuidado: desde la limpieza hasta las mascarillas y los detalles para manos, labios y cabello.

Entre sus nombres aparecen The Skinject Effect, el sérum The Repair Hero, la bruma The Mist Have y las versiones mini de los limpiadores The Calm Balm y The Bubble Double. También hay crema de manos The Pinky Promise con su recarga, cuidado labial, aceites corporal y capilar y parches para el contorno de ojos.

El encanto de descubrirlos poco a poco está en dar a cada uno su momento. Una mascarilla para acompañar una tarde de domingo, una crema de manos junto al libro de la mesilla o una minitalla esperando la próxima escapada. Pequeños gestos que encuentran sitio en la vida cotidiana.

La sorpresa también está en los accesorios

El calendario incluye un espejo, un neceser, una pinza para el pelo, postales y una baraja, entre otros complementos. La maleta queda después como estuche para guardar cosméticos o acompañar un viaje. La marca atribuye al conjunto un valor de 475 euros.

Es una propuesta para quienes disfrutan tanto organizando su tocador como probando un producto nuevo. Y para quienes, llegado diciembre, prefieren regalarse la experiencia de descubrir antes que elegir una sola crema.