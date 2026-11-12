Cómo preparar la piel para deslumbrar en las cenas de Navidad: los dos tratamientos que recomienda una doctora

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y, con ella, también se multiplican las citas en la agenda: cenas de empresa, comidas con amigos, reuniones familiares y fiestas que se alargan hasta las tantas. Son semanas en las que queremos encontrar ese vestido especial, dar con el maquillaje que mejor nos sienta y, por supuesto, conseguir que la piel luzca su mejor versión. Porque una buena base empieza mucho antes de aplicar el iluminador: una piel hidratada, uniforme y luminosa puede cambiar por completo el resultado.

Para quienes buscan un extra de luminosidad y revitalización de cara a los compromisos prenavideños, la doctora Almudena Royo Pérez, de IML Clinic, señala dos protocolos que considera especialmente completos. Ambos reciben el nombre de IML Glow y combinan distintas técnicas para trabajar no sólo la apariencia superficial de la piel, sino también su calidad.

«Para mí, el gold standard de los tratamientos de belleza más completos, no solo en luminosidad, sino también en revitalización real de la matriz extracelular, son dos», explica la especialista.

Luminosidad, hidratación y revitalización

La primera opción es combina varios procedimientos en una misma sesión. El protocolo incluye neuromoduladores, activos con propiedades biorregenerativas (como los polinucleótidos o el ácido succínico) y ácido hialurónico no reticulado, cuya finalidad es aportar hidratación. A estos ingredientes se suma un tratamiento láser de fotorrejuvenecimiento para mejorar la uniformidad del tono y aportar luminosidad al rostro.

La doctora destaca que esta combinación no busca únicamente conseguir una piel más luminosa. También pretende mejorar su aspecto general y proporcionar un efecto de firmeza. «Tienes un efecto flash que te da un poquito como de firmeza», apunta.

Efecto ‘lifting’ y tratamiento personalizado

La otra propuesta combina neuromoduladores en el tercio superior del rostro con ácido hialurónico inyectado en cinco puntos estratégicos. Según explica Royo Pérez, se trata de un producto con tres pesos moleculares que forma parte de los tratamientos de medicina regenerativa y que busca conseguir un efecto de hidratación y aspecto más terso.

El protocolo se completa con láser, aunque la elección de la tecnología depende de las características y necesidades de cada piel. «En función de la piel que tengas, eliges un fotorrejuvenecimiento o una luz pulsada intensa de última generación», explica la doctora.