En 1740 los soldados construyeron en EE.UU. un fuerte junto al río para proteger su ciudad de los asedios: 288 años después, una bandera española sigue ondeando en lo alto

El legado de España en Estados Unidos (EE.UU.) es infinito y eso se nota especialmente en lugares como Florida. Por ejemplo, en el fuerte Matanzas, a 24 kilómetros de San Agustín, todavía ondea una bandera española; en concreto, la cruz de Borgoña.

Aunque algunos hoy en día la asocien a otras cosas por puro desconocimiento, la cruz de Borgoña acompañó a los ejércitos y barcos españoles durante buena parte de su expansión americana. Ahora el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos la mantiene ondeando como homenaje.

¿Pero porqué el edificio era tan relevante? Lo cierto es que desde el fuerte se vigilaba una entrada marítima que comunicaba con el río Matanzas y permitía avanzar hacia San Agustín por el sur. Si un enemigo conseguía cerrarla, podía impedir la llegada de alimentos a la ciudad. Los españoles lo comprobaron durante el asedio británico de 1740 y, aquel otoño, comenzaron a levantar una defensa de piedra.

Por qué en Florida sigue ondeando una bandera española

La influencia española en Estados Unidos es incuestionable, y el legado se nota especialmente en edificios históricos como este. Las aspas dentadas de la cruz de Borgoña representan dos troncos con las ramas cortadas, vinculados a la tradición del martirio de san Andrés.

El emblema pasó a formar parte de la simbología de la monarquía española con la casa de Borgoña y acabó identificando a sus fuerzas militares. Por eso en Florida la utilizan para recordar el periodo español de Matanzas.

Eso es especialmente meritorio cuando tenemos en cuenta todo el tiempo que lleva Florida sin ser española. Primero pasó a manos británicas en 1763, volvió después a España y quedó bajo posesión estadounidense en 1821.

Para entonces, el deterioro del fuerte impedía alojar allí a los soldados, pero las intervenciones del siglo XX permitieron estabilizarlo y restaurarlo.

El asedio que explica la historia de la fortificación española

En 1740, James Oglethorpe, gobernador de la colonia británica de Georgia, intentó tomar San Agustín mediante el bombardeo y el bloqueo. Dentro de la ciudad, el gobernador español Manuel de Montiano necesitaba conseguir provisiones antes de que se agotaran las reservas.

Había pedido ayuda a La Habana, pero recibir aquellos suministros obligaba a encontrar una ruta que los barcos británicos no controlasen. Finalmente, la oportunidad llegó por el sur.

Varias embarcaciones españolas consiguieron recoger provisiones y regresar por la entrada de Matanzas, pese a encontrarse con dos barcos británicos que abrieron fuego.

El abastecimiento de la ciudad contribuyó al fracaso del asedio, que Oglethorpe levantó en julio, ante la retirada de su apoyo naval y la proximidad de la temporada de huracanes.

Tras aquella experiencia, proteger el paso dejó de ser una cuestión secundaria. En la construcción participaron carpinteros y albañiles, con trabajo aportado también por presos y personas esclavizadas.

El terreno pantanoso obligó a clavar pilotes de madera para sostener los muros. Sobre esos apoyos se levantó el fuerte con coquina, una piedra local formada por fragmentos de conchas.

Cómo vivían los soldados españoles en la fortificación de Florida

Matanzas era un puesto pequeño con una planta de unos quince metros de lado, y la torre alcanzaba aproximadamente nueve metros de altura. La guarnición habitual la componían siete hombres: un cabo, cuatro soldados de infantería y dos artilleros, que se relevaban desde San Agustín en turnos de un mes.

Los soldados comían y dormían juntos en una habitación junto a la plataforma de los cañones; el responsable ocupaba una estancia superior. Cinco piezas de artillería podían cubrir la entrada marítima, mientras las aberturas de la torre permitían disparar mosquetes desde el interior.

Durante la estancia no tenían tiempo para aburrirse, ya que la rutina incluía la vigilancia de barcos, el mantenimiento de las instalaciones y la atención a los náufragos. Además, cuando escaseaba el agua tocaba buscar en los arroyos cercanos.