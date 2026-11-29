La provincia de Tarragona no deja de dar trabajo a los arqueólogos. En los últimos meses ha sumado una necrópolis aparecida durante unas obras de carretera y los grabados de la Edad de Hielo de una cueva que habían pasado inadvertidos durante décadas. No obstante, ahora, la atención se desplaza hacia el interior, lejos de la costa y de las ciudades.

Nos trasladamos hacia sierras de difícil acceso donde hoy apenas se ven senderistas y algún rebaño. Allí, un equipo de investigadores ha pasado varias semanas recorriendo cuevas, abrigos y fuentes de agua. Su objetivo era responder a una pregunta poco estudiada: quién vivió en estas montañas y en qué momento. Las respuestas llegaron antes de lo que todos esperaban.

Todo sobre los nuevos yacimientos de Tarragona, situados a más de 1.000 metros de altitud

Las prospecciones del hallazgo que aquí nos convoca han permitido localizar tres nuevos yacimientos en los Puertos de Tortosa, el macizo calcáreo de las tierras del Ebro que limita con Aragón y la Comunidad Valenciana.

El primero es un enclave prehistórico en una cueva de Roquetes, mientras que los otros dos, en los términos de Tortosa y Alfara de Carles, conservan restos de época romana y medieval. Los tres se sitúan a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar.

Así mismo lo ha comunicado el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC), que firma el trabajo junto al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA).

El proyecto, de cuatro años de duración, lo dirigen los doctores Jordi López (ICAC) y Josep Maria Vergès (IPHES) y estudia el poblamiento de montaña en la cordillera Prelitoral del sur de Cataluña durante las épocas ibérica, romana y altomedieval.

En este sentido, la campaña de noviembre ha incluido siete cuevas, cuatro puntos de agua y cinco zonas con potencial arqueológico, repartidas entre Tortosa, Roquetes, Paüls y Alfara de Carles.

Y desde luego, cabe remarcar que esta «misión arqueológica» no partió de cero. En marzo, el equipo ya había estudiado doce cuevas y abrigos de la misma sierra: cinco ofrecieron indicios prehistóricos, dos guardaban materiales romanos y tres, restos medievales.

La Mola de Genessies, el poblado ibérico que esconde otras dos épocas

La segunda zona de trabajo se encuentra en el término de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Para quienes no la conocen, la Mola de Genessies es un yacimiento en altura, de acceso complicado, que ya se había excavado de forma puntual a mediados del siglo XX y que siempre se había catalogado como un poblado ibérico.

Durante dos semanas, el equipo limpió la vegetación que cubría los numerosos muros y estructuras visibles en superficie.

Después llegó un levantamiento fotogramétrico, una técnica que combina cientos de fotografías para obtener un plano detallado del conjunto.

La prospección superficial, por su parte, aportó la sorpresa: los materiales recogidos apuntan a dos fases de ocupación distintas, una prehistórica y otra tardorromana (entre los siglos III y V, aproximadamente). Entre las piezas recuperadas figuran una hoja de bronce y el borde de un recipiente de vidrio.

Los investigadores abrieron además dos pequeñas catas, una de ellas en un edificio identificado como corral, para estudiar la estratigrafía, datar las estructuras y tomar muestras.

Según el IPHES, los primeros resultados han superado las expectativas del equipo, que prevé volver al enclave en próximas campañas. Si se confirman ambas fases, la visión clásica de la Mola como un asentamiento ibérico quedará incompleta.

Una lámpara romana y otras pistas sobre la vida en las montañas de Tarragona

Entre los objetos documentados en los Puertos de Tortosa destaca un fragmento de lucerna romana altoimperial, es decir, de los primeros siglos de nuestra era. La pieza muestra una divinidad que los arqueólogos identifican, probablemente, con Serapis-Helios, una figura que fusionaba a un dios grecoegipcio con el Sol y cuyo culto se extendió por todo el Imperio romano.

Entre tanto, los trabajos de fotogrametría se centraron también en cuevas como la de Cambra, en Tortosa.

Y hay que prestarle atención al hecho de que los investigadores hayan revisado fuentes y puntos de agua, pues no es casual. En una sierra caliza, el acceso al agua determinaba dónde podía instalarse un grupo humano, ya fuera de forma estable o de paso con el ganado.

Por eso, estos hallazgos aportan nuevos datos sobre cómo se ocupaban los entornos de montaña, un terreno menos conocido que los asentamientos del llano, como el Azud de Tivenys en el valle del Ebro.

A modo de conclusión, cabe señalar que el proyecto cuenta con financiación del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y el apoyo de los ayuntamientos de Tortosa y de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Los resultados de las campañas de marzo y noviembre servirán para planificar las campañas de excavación previstas para 2027 y para decidir en cuáles de estas cuevas y cumbres se empezará a cavar.