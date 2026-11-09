Hallazgo asombroso para los arqueólogos: encuentran en una cueva de Tarragona 280 grabados de la Edad de Hielo que nadie había visto en 60 años de investigaciones

Tarragona está repleta de restos arqueológicos y algunos visitantes de la cueva de la Font Major, en la localidad tarraconense de Espluga de Francolí, no fueron conscientes de ello. De hecho, llegaron a escribir su nombre y la fecha sobre los grabados.

Los tenían al alcance de la mano, pero no distinguieron las figuras entre las demás marcas de la pared. Durante más de seis décadas, miles de personas pasaron por aquellas galerías sin que nadie reconociera en sus trazos la obra de los habitantes de la cueva durante la Edad de Hielo. En 2019 todo cambió gracias a una nueva campaña de excavación.

Ahora, el estudio publicado en Antiquity ha recogido todo el inventario de la cueva: 280 motivos grabados, entre ellos 55 figuras de animales. También hay líneas paralelas, formas circulares y composiciones cuya antigüedad es más difícil de precisar.

Por qué los arqueólogos no encontraban los grabados en una cueva de Tarragona

Una cosa curiosa del hallazgo es que los arqueólogos tardaron décadas en percatarse de las pinturas. La razón es que casi toda la cueva es de conglomerado, una roca irregular que cambia de color de un punto a otro.

Y es que los arqueólogos tenían pocos motivos para esperar que alguien hubiese elegido semejante soporte para dibujar. Sin embargo, entre los tramos más rugosos hay franjas de marga, una roca blanda y de textura uniforme. Quienes grabaron los animales eligieron precisamente esas franjas.

Lo que facilitó el trabajo de los primeros dibujantes también dejó las figuras a merced de cuantos pasaron después. En la marga basta un objeto ligeramente más duro que la pared para abrir un surco, y hasta un roce accidental puede dejar huella.

Eso hizo que uno de los retos de los investigadores fuera diferenciar las verdaderas pinturas rupestres de los dibujos y marcas que se han hecho recientemente.

Así son las nuevas pinturas prehistóricas de la cueva de la Font Major

Entre los animales que han reconocido destaca un oso con las orejas vistas de frente y la boca ligeramente abierta, poco habitual en el arte paleolítico de la zona.

En otra galería se aprecia la cabeza inclinada de un ciervo. El hocico coincide con una grieta horizontal que, al mirar el dibujo, parece la superficie del agua.

Ese detalle es especialmente revelador porque, un poco más arriba, el autor disponía de piedra lisa suficiente para dibujar la cabeza entera. Tal vez eligió esa altura para representar al animal bebiendo, aunque no hay manera de confirmarlo.

Además, a algunos les faltan detalles de las orejas, las pezuñas o la cola. En alrededor del 30% de las 55 figuras se aprecia un animal sin que sea posible precisar de cuál se trata.

Cómo averiguan los arqueólogos la edad de los grabados de Tarragona

A diferencia de un dibujo hecho con carbón, un surco abierto en la piedra carece de pigmento que pueda fecharse por radiocarbono. Por eso, una de las pistas procede del suelo de la cueva.

En una capa de hace unos 26.000 años apareció una pequeña lámina de sílex. La pieza ayuda a situar la presencia humana en las galerías, pero no permite saber qué animales estaban ya dibujados cuando alguien dejó allí aquella herramienta.

Para averiguar eso han utilizado una de las figuras, ya que después de que alguien la grabara, empezó a formarse encima una costra de calcita. Al fechar dicho mineral, ya pueden acotar la época.