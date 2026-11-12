Los maquilladores coinciden: a partir de los 50 años, delinear los labios con un lápiz labial del mismo color que los labios evita que el pintalabios se corra

El cuidado del rostro es fundamental para mantener una imagen saludable, luminosa y fresca a cualquier edad. Con el paso del tiempo, la piel experimenta cambios naturales: pierde elasticidad, disminuye su hidratación y pueden aparecer arrugas y líneas de expresión. Hay un truco en el maquillaje de labios que permite que el pintalabios se correa.

Incorporar buenos hábitos de cuidado facial, como limpiar, hidratar y proteger la piel del sol, resulta esencial para conservar su aspecto. Los labios también merecen atención, ya que su textura y contorno pueden modificarse con los años. Mantenerlos hidratados y utilizar productos adecuados ayuda a conseguir una apariencia más cuidada y armoniosa. En este sentido, el maquillaje puede convertirse en un gran aliado para realzar los rasgos y destacar la belleza natural. Uno de los productos que merece especial atención es el delineador de labios, un básico que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede transformar por completo el resultado de cualquier maquillaje.

El truco del delineador de labios

Su función no se limita a definir la forma de la boca: también permite corregir pequeñas asimetrías, aportar una sensación de mayor volumen y evitar que el labial se desplace hacia las líneas finas que aparecen alrededor de los labios.

En Tupi FM aseguran que el delineador de labios ayuda a mantener un contorno de labios definido, pero la fórmula y la aplicación del labial también influyen en el resultado. A medida que envejecemos, este último beneficio cobra especial importancia, ya que ayuda a conseguir un acabado más cuidado, elegante y duradero sin necesidad de recurrir a maquillajes demasiado elaborados.

Elegir un tono parecido al color natural de los labios

Uno de los mejores trucos consiste en utilizar un lápiz que se acerque al tono natural de la boca. «Un lápiz labial de un tono similar al natural de los labios ayuda a trazar un contorno discreto y a lograr un acabado más definido», afirma Tupi FM.

Además, cuando el labial comienza a perder intensidad, el delineado sigue aportando definición y evita que el maquillaje se vaya.

Delinear siguiendo la forma natural de la boca

Para conseguir un resultado favorecedor, conviene respetar la forma original de los labios. Lo ideal es comenzar por el arco de cupido y continuar hacia las comisuras con pequeños trazos. De esta manera, se obtiene mayor precisión y se evitan las líneas artificiales.

Difuminar el delineado hacia el interior

Un truco muy útil consiste en difuminar suavemente el lápiz hacia el centro de los labios. Esto permite integrar mejor el delineador con el labial, crear una transición natural y conseguir un maquillaje más uniforme.

Conseguir un efecto de labios más voluminosos

Para aportar una sensación de mayor volumen, se puede delinear ligeramente por fuera del contorno natural, siempre con moderación. Es importante hacerlo siguiendo la forma de la boca y concentrar el pequeño sobreperfilado en el arco de Cupido y el centro del labio inferior. El resultado será más natural si se utiliza un tono similar al labial.

Evitar que el labial se desplace hacia las arrugas

Este es uno de los beneficios más interesantes del delineador, especialmente en pieles maduras. Según explica Tupi FM, un lápiz cercano al color natural de los labios ayuda a mantener el contorno definido y a evitar que el labial se acumule en las líneas finas alrededor de la boca. La técnica resulta especialmente útil cuando se utilizan fórmulas cremosas o brillantes.

Utilizar el delineador como base para el labial

Rellenar suavemente toda la superficie de los labios con el lápiz antes de aplicar el labial puede ayudar a conseguir un color más uniforme. También permite prolongar la apariencia del maquillaje y disimular las pequeñas diferencias de tono.

Consejos para conseguir un delineado de labios perfecto