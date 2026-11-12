Las Cabañuelas de Jorge Rey alertan de lo que trae la borrasca Charles a estas zonas y da miedo: «Debería preocuparte»

Jorge Rey, conocido por su método de pronosticación del tiempo a través de las cabañuelas, ha dejado su parte del tiempo con una advertencia. La borrasca Charles dejará acumulaciones de lluvia superiores a los 135 litros por metro cuadrado y fuertes rachas de viento en España, principalmente en las zonas del oeste y suroeste continental. «Esto debería preocuparte», alertaba Jorge Rey en el inicio de su video en YouTube donde daba su parte del tiempo. Para el día 9 de noviembre avisaba de paso de «una borrasca profunda, intensa, fuerte, muy bien formada, que entra por Portugal hacia España».

Lluvias intensas

«Lluvias en Canarias, Sevilla, Castilla y León, fuertes en montañas de Salamanca, mucho viento a su paso, pero que va a causar acumulaciones de más de 135 litros, de más de 100 en Huelva, incluso en Sevilla», explica el niño meteorólogo. El burgalés adelantaba la intensidad de las lluvias de esta semana: «Las acumulaciones en España suben mucho en Extremadura, oeste de Andalucía, en Madrid incluso».

Una segunda borrasca también se avecina, según indica Jorge Rey. «Sube por Canarias y entra por Cádiz a la tarde, dejando mucho viento en el sur de España el jueves y lluvias que serán generalizadas, aunque débilmente en Canarias, Melilla, Murcia y Almería», pronostica.

Primer temporal fuerte

Para la jornada del jueves 12, analiza el mal tiempo que hará, sobre todo en las zonas del oeste y suroeste. «Los resúmenes climatológicos que os hago, ni más ni menos que daba esta fuerte borrasca del 8 de noviembre. Os lo dijimos con las cabañuelas».

Concluyendo su pronóstico, avisa de que estamos viviendo el primer temporal otoñal de la temporada. «El primer temporal fuerte, duro de la temporada, muchas lluvias al oeste, mucho viento, ambiente otoñal que tiene pinta de que seguirá para el finde, destacando en el oeste», finaliza el video.