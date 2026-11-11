Aviso urgente de la AEMET por «probabilidad de tornados» en Andalucía

El temporal se agrava este miércoles con la llegada de la borrasca Charles, un sistema de tintes subtropicales cargado de humedad por un río atmosférico que agudiza los efectos ya dejados por la borrasca Bruna. Las horas más críticas se concentran en Canarias y el suroeste de la península, con vientos huracanados e intensas lluvias, castigando Huelva, Cádiz y Extremadura. El impacto es especialmente severo en zonas del sistema Central, donde los acumulados ya sobrepasan los 300 mm y obligan a mantener activos los avisos de nivel rojo en Cáceres, Ávila y La Palma.

Con el paso de las horas, el frente irá ganando terreno y se extenderá hacia el interior de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. El episodio de fuertes rachas de viento y precipitaciones continuará barriendo el territorio hasta avanzar hacia el noreste peninsular durante el jueves. Aunque la AEMET se centra ahora en Andalucía.

La AEMET alerta de tornados y mangas de marinas

Según los avisos de la AEMET, siete provincias andaluzas estarán bajo aviso naranja por distintos fenómenos meteorológicos adversos. Entre ellos, destaca la posibilidad de que este nuevo sistema llegue con la fuerza suficiente como para poder generar tornados y mangas marinas, concretamente en zonas como el litoral de Huelva o el gaditano.

De este modo, el aviso naranja en ambas provincias (Huelva y Cádiz) activado por la AEMET tiene como estimación un período de 12 horas (de 12:00 a 00:00 h) por fenómenos costeros en los litorales de ambos, donde se esperan rachas de viento provenientes del sur o suroeste de entre 50 y 75 km/h y olas de hasta seis metros. En el estrecho de Cádiz, esta alerta comenzará a partir de las 18:00 horas.

Según el transcurso de la tarde, la borrasca Charles se irá desplazando, por lo que sus precipitaciones irán extendiéndose a más zonas de Andalucía. En provincias como Sevilla se esperan rachas de viento de 90 kilómetros por hora.

¿Hasta cuándo durará el temporal?

El jueves por la mañana se espera que la borrasca Charles se vaya alejando por el nordeste peninsular, dejando aún a su paso precipitaciones leves en muchos puntos del país. Ahora bien, la borrasca Bruna se irá acercando al norte peninsular, pero se adentrará en la península mucho más debilitada.

Por tanto, para el jueves esperamos que las lluvias más intensas afecten a comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos. Asimismo, no se descartan precipitaciones leves en Castilla y León y el norte de Extremadura.