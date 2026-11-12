Kylie Jenner, denunciada por cuarta vez en menos de un año por presunto maltrato laboral: una ex empleada asegura que la encerraron en un armario

Kylie Jenner ha recibido cuatro demandas por maltrato laboral en tan solo siete meses. La última ha sido interpuesta el pasado 5 de noviembre por Dinora Carolina Cabria Amaya, una ex empleada doméstica que acusa a la mencionada de «discriminación, despido improcedente, infracciones laborales y represalias».

Según lo publicado, Cabria Amaya comenzó a trabajar con Kylie en marzo de 2025 por 40 dólares la hora. Un contrato que, según consta en la querella, no se cumplió desde el principio, ya que la denunciante dice que no recibía la remuneración correspondiente, así como Jenner tampoco le pagaba los desplazamientos entre sus distintas propiedades de la estadounidense (como previamente acordaron) ni las horas extras que le obligaba a realizar.

Pero su denuncia no termina ahí. Y es que la ex empleada ha relatado varios episodios que ha vivido mientras trabajaba para Jenner y que, sin duda, los tacha de intolerables. Uno de ellos sucedió en septiembre de 2025, cuando, mientras limpiaba un cajón de la lavandería, le echaron sobre su rostro un bote de gas pimienta, lo que le provocó irritación y problemas de visión. Para tratar estas molestias tuvo que comprar medicamentos por su cuenta, ya que, aunque comunicó a sus responsables lo sucedido, ninguno respondió, a pesar de haberse tratado de un accidente doméstico.

Otro de los episodios que describe en la denuncia es cuando Kylie Jenner le obligó a entrar en uno de sus armarios con un código de acceso. Fue entonces cuando se quedó encerrada durante más de una hora y sufrió graves ataques de pánico. La empleada llamó a su encargada para pedir ayuda y, según su versión, esta le respondió: «No hay nadie en la casa que pueda abrirte y no puedo darle la contraseña a nadie más. Solo te queda esperar». Cuando logró salir, se le comunicó que la empresaria no quería ni verla y que evitara mantener ningún tipo de contacto con ella. A esto se suma otro incidente que sucedió tan solo un mes después de lo mencionado, cuando la señalada asegura que fue mordida por uno de los perros mientras limpiaba su caseta.

En medio del revuelo que ha ocasionado este testimonio, el equipo legal de Kylie Jenner no se ha quedado callado y, a través de unas declaraciones concedidas a la revista Rolling Stone, ha desmentido todo. «Estas últimas demandas las presenta la misma abogada que anteriormente interpuso demandas en nombre del antiguo personal doméstico de Kylie. Es evidente que pretende aprovechar la publicidad para intentar obtener una compensación económica injustificada. No nos dejaremos intimidar. Por lo tanto, defenderemos enérgicamente estas demandas sin fundamento y esperamos poder contar nuestra versión de los hechos», han sentenciado.