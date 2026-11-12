Lotería de Navidad 2026: esta es la diferencia entre comprar un décimo y una participación y cuánto dinero puedes ganar con cada una

La Lotería de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas en España y, a medida que se acerca el sorteo del 22 de diciembre, aumenta la compra de números entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y asociaciones. Sin embargo, no todo el mundo adquiere un décimo completo. También son muy habituales las participaciones, unas papeletas que permiten jugar cantidades más pequeñas y compartir un mismo número con otras personas. Aunque ambas opciones dan derecho a recibir una parte del premio si el número resulta agraciado, existen diferencias importantes que pueden afectar al dinero que finalmente se cobra. Conocerlas es fundamental para evitar confusiones y saber qué derechos tiene cada participante.

Qué es una participación de Lotería de Navidad

El décimo es el documento oficial que comercializa Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para el sorteo de Navidad de 2026, su precio es de 20 euros y representa la décima parte de un décimo completo, que está compuesto por diez décimos. Por tanto, quien compra uno juega una cantidad íntegra de 20 euros al número elegido. ￼

Las participaciones, en cambio, son papeletas que emiten particulares, asociaciones, empresas, peñas deportivas o establecimientos que adquieren previamente los décimos oficiales y dividen su importe entre varias personas. De esta manera, cada comprador participa con una cantidad inferior a los 20 euros, aunque no recibe un décimo oficial.

Hay un detalle especialmente importante, ya que el precio de la participación no siempre coincide con el dinero que realmente se juega. Por ejemplo, una papeleta puede costar cinco euros, de los cuales cuatro corresponden a la lotería y uno se destina a un donativo para una asociación. Esa diferencia debe aparecer claramente especificada.

Cuánto toca en una participación de Lotería de Navidad

La cantidad que se cobra depende del dinero que realmente se haya destinado a jugar. El premio se calcula de manera proporcional respecto a los 20 euros de un décimo. Por ejemplo, si toca el ‘Gordo’, que reparte 400.000 euros por décimo, una persona que juegue cinco euros recibiría 100.000 euros brutos, mientras que quien participe con dos euros obtendría 40.000 euros. ￼

También hay que tener en cuenta a Hacienda. Los premios superiores a 40.000 euros por décimo tributan al 20% sobre la cantidad que supera ese límite. En las participaciones, tanto el premio como la parte exenta se calculan proporcionalmente. ￼

¿Quién paga el premio de una participación?

Esta es otra diferencia fundamental. Quien tiene un décimo oficial premiado puede acudir directamente a los puntos de cobro autorizados por SELAE. Sin embargo, quien posee una participación debe reclamar el dinero a la persona o entidad que la emitió, ya que es esta la responsable de cobrar el décimo completo y repartir después las cantidades correspondientes.

Por eso, es importante conservar la papeleta y comprobar que aparecen el número, la fecha del sorteo, la cantidad realmente jugada y los datos del emisor. Si se comparte un premio importante, también será necesario identificar a los beneficiarios y acreditar el porcentaje que corresponde a cada uno ante Hacienda. ￼

En definitiva, ambas alternativas permiten participar en el sorteo navideño, pero comprar un décimo significa tener un título oficial, mientras que adquirir una participación supone compartir una parte de ese título. Una diferencia que conviene conocer antes de confiar la suerte a una papeleta.