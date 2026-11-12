En Eslovaquia se esconde una biblioteca al estilo de Harry Potter: cuenta con una escalera secreta y tesoros de cientos de años de antigüedad

En el corazón de Eslovaquia se encuentra un lugar que parece sacado directamente de una película de Harry Potter. Entre estanterías repletas de libros antiguos, pasadizos desconocidos y detalles arquitectónicos que evocan el universo de la saga de J.K. Rowling, esta biblioteca esconde mucho más de lo que aparenta a primera vista.

Su ambiente misterioso, sus rincones llenos de historia y una sorprendente escalera secreta la convierten en un destino muy especial para los amantes de la literatura y los edificios históricos. Representa una parte muy importante del patrimonio cultural eslovaco, y su conservación permite acercarse a siglos de historia a través de libros y objetos que han llegado hasta nuestros días.

La biblioteca al estilo Harry Potter en Eslovaquia

«Actualmente tienen ante ustedes casi 66.000 volúmenes de libros. A primera vista, todo el mundo piensa que la Biblioteca Diocesana solo contiene libros de teología y religión. Pero también tenemos aquí a Karl May, dos ejemplares de Vinetuvka de 1901 y 1902, conocidos principalmente por la generación mayor. Además, hace poco descubrí un libro de cocina francés», comenta la guía Lenka Sklenárová a tnlive.sk. «Esos libros siguen guardados tal como los guardaban nuestros predecesores seminaristas, y en algunos de ellos se puede apreciar la costura original, y de hecho, el interior aún conserva el manuscrito original».

La Biblioteca Diocesana, situada en el Seminario Sacerdotal de San Gorazd, a los pies del Castillo de Nitra, conserva una de las colecciones bibliográficas antiguas más importantes de Eslovaquia. Sus fondos reúnen publicaciones de temática teológica y obras destacadas sobre historia, filosofía, bibliografía, literatura, pedagogía, geografía, ciencias naturales, derecho y lingüística. Además, cuenta con enciclopedias, manuscritos históricos y distintas publicaciones periódicas. «Cuando los niños entran, a menudo exclaman: «¡Guau, estamos como en la película de Harry Potter!»», afirma Viliam Zemančík, sacerdote y administrador de la Biblioteca Diocesana de Nitra.

Lugares de interés en Nitra

Actualmente, Nitra es la capital de la región autónoma homónima y uno de sus principales centros económicos. La ciudad medieval estaba dividida en dos zonas diferenciadas: la Ciudad Alta y la Ciudad Baja. La primera, que conserva buena parte del patrimonio histórico de la localidad, fue declarada «Reserva Monumental Urbana» en 1981.

En la Ciudad Alta destaca la Casa del Condado, que antiguamente fue la sede administrativa del condado de Nitra y que actualmente alberga la Galería de Nitra. Otro lugar de interés es la Plaza de Pribina, donde se encuentra el monasterio franciscano con la iglesia de San Pedro y San Pablo, un conjunto religioso de gran valor histórico y arquitectónico.

Por su parte, el Seminario Mayor es un edificio de estilo neoclásico que acoge la Facultad de Teología de la Universidad Comenius de Bratislava. En su interior se encuentra la Biblioteca Diocesana, al más puro estilo de Harry Potter. Sin embargo, el símbolo indiscutible de la Ciudad Alta es el Castillo de Nitra, situado sobre una colina rocosa y relacionado con importantes acontecimientos históricos, políticos y sociales. Fue construido sobre los restos de una antigua fortificación eslava del siglo IX, y actualmente l recinto está formado por la catedral, el palacio episcopal, los edificios de servicio y las fortificaciones exteriores.

Finalmente, la Catedral de San Emeramo alberga tres construcciones de distintas épocas y estilos. La parte más antigua es una iglesia románica de los siglos XI y XII, a la que se suman la iglesia superior gótica y la iglesia inferior barroca, ésta última con su característica torre. El palacio episcopal es la residencia oficial del obispo de Nitra. Por su parte, las murallas y estructuras defensivas se levantaron y reforzaron durante los siglos XVI y XVII para proteger el recinto frente a las incursiones otomanas.

En la Ciudad Baja, uno de los espacios más representativos es la Plaza de Svätopluk, rodeada de diferentes edificios y convertida en un punto habitual de encuentro para residentes y visitantes. Muy cerca se encuentra el Teatro de Andrej Bagar, que acoge representaciones y diversas actividades escénicas durante todo el año.

También merece una visita el antiguo Ayuntamiento, un edificio de estilo neorrenacentista que actualmente alberga el Museo de Ponitrie y la oficina de turismo. Por su parte, la sinagoga, construida entre 1910 y 1911 siguiendo un estilo neobizantino de inspiración morisca. Por último, el Parque de Nitra tiene una extensión aproximada de 20 hectáreas y su zona más antigua es Sihoť.

Finalmente, cabe señalar que, en 2024, Eslovaquia recibió cerca de seis millones de turistas, lo que supone el segundo mejor registro de su historia. En total, hoteles, pensiones y otros alojamientos eslovacos recibieron a 5,9 millones de huéspedes, un 3% más que el año anterior. No obstante, la cifra todavía se encuentra por debajo del récord alcanzado en 2019, cuando se registraron 516.000 visitantes más, lo que supone una diferencia aproximada del 8%. Casi dos tercios del total correspondieron a turistas nacionales, mientras que algo menos de 2,2 millones fueron viajeros procedentes del extranjero, según Slovakia Travel.