La reflexión de Isabel Díaz Ayuso (48 años) sobre Sánchez: «Si fuera estéticamente de otra manera, no estaríamos así. Pero coge la seducción»

Para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez sigue al frente del Ejecutivo en gran parte porque es guapo. De esta manera lo manifestó la dirigente popular en el programa de Susanna Griso, Espejo Público, en una entrevista donde el físico del todavía presidente del Gobierno fue uno de los temas a tratar.

Ayuso acudió al programa de Antena 3 para dar su punto de vista de la actualidad política, con cuestiones como el trágico accidente ferroviario de Urda, las próximas elecciones generales del 29-N o las entrevistas que dieron el pasado lunes 9 Santiago Abascal en La Revuelta y Sánchez en La Séptima.

En el transcurso del diálogo, Sánchez fue la diana de todas las críticas habidas y por haber. «Si yo me preocupara por mí como hace él, como tirano que es, que es un caradura, estaríamos desmovilizados y mirándonos al espejo, como hace él», afirmó la líder popular en Madrid. Asimismo, declaró que el máximo mandatario español «no respeta la separación de poderes» y ha reiterado que «vivimos en una tiranía absoluta».

El bombazo inesperado de Ayuso

La incredulidad se instaló en el plató y en los miles de hogares que seguían la intervención de la dirigente popular cuando opinó sobre el aspecto del líder del PSOE: «Y luego pone la carita de bueno. Porque si Sánchez fuera estéticamente de otra manera, qué duda cabe de que no estaríamos en esa. Pero coge la seducción, el ‘soy muy guapo, muy alto’, habla muy despacio…».

Acostumbrada la sociedad española a los dardos que se tiran el uno y el otro cada vez que tienen una mínima ocasión, esta declaración de Ayuso sorprendió a propios y extraños. Para más inri, la cosa no quedó ahí. «O sea, ¿qué es presidente por su físico, en buena parte?», le preguntó la presentadora. «Que si tuviera peor físico, no estaba ahí desde hace mucho tiempo; lo sabe todo el mundo», respondió la política sin titubeos.

«Pero ha creado un mundo donde tiene narcotizada a la gente. Yo lo llamo ‘PSOE state of mind’ [‘estado mental del PSOE’], que es un modo de vida y de pensar en el que piensa que, asumiendo cuatro medios de comunicación y cinco mantras, su pequeño mundo dice: ‘Qué guapo es el líder, qué razón y qué pobrecito y qué víctima’», sentenció con ironía Ayuso.