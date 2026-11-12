Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 17 días: Cerdán, su hombre de confianza, cercado por la corrupción

El 12 de junio de 2025, la investigación sobre las presuntas comisiones en adjudicaciones de obra pública golpeó al corazón del PSOE. Santos Cerdán, secretario de Organización y uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, dimitió después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le vinculaba con la trama de José Luis Ábalos y Koldo García. También anunció que entregaría su acta de diputado. El dirigente que Sánchez había situado al frente del aparato socialista abandonaba el cargo bajo sospechas de corrupción.

El informe atribuía a Cerdán un supuesto papel en la gestión de pagos para Ábalos y su antiguo asesor a cambio de adjudicaciones públicas. Las conversaciones incorporadas a la investigación apuntaban al reparto y la reclamación de comisiones. Cerdán negó haber cometido ilegalidades y presentó su salida como una decisión para preparar su defensa y proteger al partido y al Gobierno. La investigación policial alcanzaba así a dos secretarios de Organización consecutivos del PSOE de Sánchez.

La relación del presidente con Cerdán venía de lejos. El dirigente navarro había participado en la recogida de avales para las primarias de 2017, con las que Sánchez recuperó el liderazgo socialista. En 2021 sustituyó a Ábalos al frente de Organización y fue ratificado en el congreso federal de 2024. Sánchez también le confió una negociación decisiva para mantenerse en la Moncloa: el pacto con Carles Puigdemont para la investidura de 2023, ligado a la amnistía. Su responsabilidad y su cercanía al presidente eran centrales en el partido.

Ante la gravedad del informe, Sánchez compareció en Ferraz y pidió perdón por haber confiado en él. Aseguró que hasta aquella misma mañana estaba convencido de su integridad y reconoció que había creído sus explicaciones. Anunció una auditoría externa de las cuentas del PSOE y una remodelación de la dirección. La respuesta dejaba una cuestión política sin resolver: cómo había fallado la vigilancia sobre una persona a la que había otorgado tanto poder.

El 30 de junio, el instructor del Tribunal Supremo acordó el ingreso de Cerdán en prisión provisional, comunicada y sin fianza, ante el riesgo de destrucción de pruebas. La medida no suponía una condena, pero agravaba el alcance del escándalo. La responsabilidad penal debía esclarecerse en los tribunales; la responsabilidad política por haber elegido y mantenido a aquellos dirigentes alcanzaba al secretario general que los había encumbrado: Pedro Sánchez.