Fue de los últimos pasajeros en subir al avión, cuando la puerta de embarque estaba a punto de echar el cierre. Ni en su propio equipo conocían su desplazamiento a París del que, tras la insistencia de este periódico, aseguraba que «si es así, no es por nada del partido». Pero Santos Cerdán, número dos del PSOE, iba acompañado de su adjunto en la Secretaría de Organización, Juan Francisco Serrano. Ambos volaron a la capital de Francia, país en el que esta semana se encuentra el prófugo Carles Puigdemont, concretamente, en Estrasburgo, a la misma hora que Pedro a Sánchez llegaba al Palacio de La Zarzuela para recibir el encargo del Rey de ir a la investidura. Y lo hacían con billete únicamente de ida.

Santos Cerdán y Juan Francisco Serrano, según ha podido saber OKDIARIO, viajaron a París a bordo del vuelo IB3436 de la compañía Iberia. La aeronave, que despegó de la terminal 4 de Barajas con tres minutos de retraso, a las 9.48 de la mañana, tocó suelo en el aeropuerto parisino de Orly a las 11.37, con ocho minutos de antelación respecto a la hora prevista. Santos Cerdán y Serrano, que se sentaban juntos en la fila 35, fueron de los últimos en salir. Ante la mirada de algunos pasajeros e incluso algún tímido «irán a rendir pleitesía a Puigdemont», que está en Estrasburgo. Allí se les pierde la pista, pero en su agenda oficial no consta ningún acto en París y en Ferraz no detallan el porqué de dicho viaje secreto.

Y es que el líder de Junts per Catalunya, clave para la investidura de Pedro Sánchez, está esta semana a poco más de una hora en tren de la capital francesa. En Estrasburgo. Allí se celebra el pleno del Parlamento Europeo, del que es miembro. Esa coincidencia, el mismo día que Sánchez iba a ser propuesto por Felipe VI, y en consecuencia empezaba «la negociación de una investidura que nos tomamos en serio», en palabras del mismo Sánchez, encendió las alarmas. Aunque, como mínimo hasta ayer, Santos Cerdán llevaba únicamente la interlocución con los partidos vascos. Pero es cierto que su desconocimiento entre la opinión pública es un factor que le juega a favor para que el candidato a la reelección le pudiera hacer un encargo similar.

La presencia de ambos dirigentes del PSOE en Francia, algunos ciudadanos llegaron a verles en Estrasburgo -presencia que no ha podido confirmar este periódico-, sorprendió incluso en Moncloa y en Ferraz. Prácticamente nadie sabía de este viaje o decía no saber nada. Hasta en el equipo más cercano de del número 2 dos PSOE. Santos Cerdán y Juan Francisco Serrano emprendieron su viaje secreto a Estrasburgo, donde está Puigdemont, con un billete comprado no con mucha antelación, cuyo coste era de 188 euros cada uno, y sin pasaje de vuelta. Lo que indica que, en el momento de salir de Madrid, no sabían cuántos días tendrían que pasar fuera de casa. En estas negociaciones hay muchos actores implicados por parte del PSOE. Pero prácticamente nadie sabe que hace el otro. «Todos reportamos a Sánchez» indica uno de los negociadores.

Se da además la circunstancia de que este jueves comienza en Granada la reunión del Consejo Europeo extraordinario. Todos los corresponsales comunitarios se desplazan a la ciudad española, lo que hace de Estrasburgo un lugar ideal para pasar desapercibido a los ojos de la prensa.

Santos Cerdán ¿interlocutor con Puigdemont?

A priori, Santos Cerdán -una de las caras más desconocidos del núcleo duro del secretario general y presidente en funciones-, únicamente lleva la interlocución con EH Bildu y el PNV. La proximidad territorial, él es navarro, lo hacen el candidato perfecto para ello. Pero Sánchez también le confió estas labores por su experiencia negociadora con Bildu. Cerdán ha sido el responsable de amarrar, en dos ocasiones, los apoyos de Bildu para hacer presidenta de Navarra a la socialista María Chivite.