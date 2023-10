El presidente de Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ya tiene el encargo del Rey Felipe VI para presentarse a la investidura y convertirse en jefe del Ejecutivo para los próximos cuatro años. El jefe del Estado ha propuesto al líder socialista, que cuenta a día de hoy con sólo 121 apoyos, para que intente recabar los votos suficientes para obtener la confianza de la Cámara. Para ello necesitará el ‘sí’ de todos los diputados de Junts, ERC, Bildu y el PNV.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sido la encargada de comunicarlo a la opinión pública tras mantener un encuentro con el Rey una vez finalizada la segunda ronda de consultas tras las elecciones del 23 de julio.

A día de hoy, el candidato socialista no tiene asegurados los votos necesarios pues sus socios prioritarios no han confirmado que vayan a apoyarle. Sumar y el PNV, que sí han ido a la ronda de consultas del Rey, así se lo han hecho saber a Felipe VI. Ambas formaciones han hablado de predisposición a llegar a un acuerdo pero que todavía «estamos muy lejos» de lograrlo. ERC, Junts, Bildu y el BNG, que suman un total de 21 escaños, no han acudido a la llamada del Monarca como es habitual.

Con este escenario, a día de hoy, Pedro Sánchez dispone de sus 121 votos favorables para ser reelegido. Pero en el PSOE se muestran convencidos de llegar a los 179 apoyos a los que puede aspirar. Se tratan de los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 7 de Junts, los 6 de Bildu, los 5 del PNV, el del BNG e incluso la de Coalición Canaria. Aunque en este último caso, Cristina Valido, tras su encuentro con Felipe VI, manifestó que no hay ninguna negociación abierta con los socialistas y que ni tan siquiera habían recibido una llamada de Ferraz. Valido recuerda que para que su partido valore el votar a favor de Sánchez, este tiene que asumir «por completo» la Agenda Canaria.

Investidura en noviembre

Los planes de Pedro Sánchez pasan por alargar la fecha de su investidura lo más posible, hasta noviembre, pese a que criticó a Alberto Núñez Feijóo por dilatar su proceso. El líder socialista sabe que necesita tiempo para convencer a sus socios, principalmente a los independentistas catalanes para que le den su apoyo.

Pese a que en la rueda posterior a su encuentro con el Rey Sánchez ha evitado pronunciar la palabra amnistía lo cierto es que cuanto más tiempo tenga para encontrar el encaje legal, más posibilidades tendrá Pedro Sánchez de salir victorioso de su debate de investidura.