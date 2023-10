Feijóo tras verse con el Rey: «Sánchez sólo es un actor de reparto en una obra que dirige Puigdemont»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el jefe del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez, es «sólo es un actor de reparto de una obra que dirige Puigdemont». Así se ha pronunciado en rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con el Rey Felipe VI en la segunda ronda de consultas en Zarzuela desde las elecciones generales del 23J.

En esta comparecencia, Feijóo ha enfatizado que «por mucho que diga el señor Sánchez, aquí lo que interesa es lo que diga el señor Puigdemont. Hemos de reconocerlo y tener la humildad de aceptarlo», ha afirmado, al tiempo que ha remarcado que el PP estará vigilante ante las «oscuras negociaciones» y las «mentiras». El líder del PP ha asegurado que su partido va a «defender» la igualdad de todos los españoles frente a la amnistía y el referéndum de independencia «con todos los recursos democráticos a su disposición».

En este contexto, Feijóo ha insistido en una eventual investidura de Sánchez pasa por los siete votos de Junts, el partido de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia tras el golpe del 1-O. «Creo que hay un pacto de Sánchez cerrado con varios partidos y me molesta que no se tomen en serio a las instituciones, ni siquiera a la Jefatura del Estado. Me molesta que Sumar haga un teatrillo», ha afirmado después de que el partido de Yolanda Díaz, socia de Sánchez, haya negado los votos al líder del PSOE por el momento.

También se ha mostrado Feijóo convencido que «ERC tiene un pacto» con el PSOE y que «el BNG y Bildu le han «regalado» ya sus escaños a Sánchez. «Volvemos a estar en la casilla de salida tras la comparecencia de Puigdemont en Bruselas», ha apostillado sobre aquella declaración del 5 de septiembre en la que el cabecilla separatista puso sobre la mesa una ley de amnistía como condicionar para negociar cualquier investidura.

Así, Feijóo ha calificado a Sánchez como «un actor de reparto en una obra que dirige Puigdemont». «Veremos el nivel que le otorga al actor de reparto, puede darle un Oscar al mejor actor o un Oscar al actor secundario o simplemente ninguna nominación. No sé cómo va a acabar el festival», ha expresado.

Lo que sí ha augurado el líder del PP ha sido «mentirán los que dicen que no le han dado el apoyo al señor Sánchez cuando ya se lo han dado hace semanas, los que dicen que ‘sin amnistía y referéndum no habrá investidura’ o que son líneas rojas», ha incidido, alertando de que «los posibles socios de Sánchez no aceptan la Constitución ni las reglas de juego» y de que su «objetivo es la liquidación del régimen constitucional».

121 votos de partida

Se da la circunstancia de que Sánchez apenas ha reunido hasta el momento los votos de los 121 diputados de su grupo parlamentario, incluido él mismo. Esto es, 51 escaños menos que los 172 que presentó Feijóo al monarca y luego consiguió en sendas votaciones en el Congreso.

Sus socios en el Gobierno de coalición -a diferencia de lo que hizo Vox con el PP en la anterior ronda de consultas- no han asegurado su apoyo al secretario general del PSOE, según declaró este lunes la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tras verse con el Rey. Díaz manifestó en rueda de prensa este lunes en la Cámara Baja que había trasladado al Rey que su formación está aún «muy lejos» de alcanzar un acuerdo con el PSOE para conformar un nuevo Gobierno de coalición, pese a mantener conversaciones con los socialistas para este objetivo desde principios de agosto. Con todo, la negociadora de Moncloa con el prófugo Carles Puigdemont, abogó por reeditar el Ejecutivo bipartito y mantener conversaciones para ello con la máxima «discreción».

Una «temeridad»

Este martes, desde Cáceres el coordinador general del PP, Elías Bendodo, contrapuso un «Gobierno presidido por Feijóo sólo con ministros del PP» frente a «un nuevo Frankenstein de Sánchez sostenido por 24 partidos, en el que cada uno le va a exigir un ministerio o una vicepresidencia». Ante ello, Bendodo denunció que España «no es un mecano que se monta y desmonta al antojo de Sánchez». «Esto es una temeridad», incidió, remarcando que Feijóo no tuvo la «victoria numérica en la última sesión de investidura, pero sí la de los principios y valores democráticos». De este modo, aseguró que el PP será «el muro de contención» ante las «barbaridades» que pueden acarrear las cesiones de Sánchez al independentismo.

En la víspera de la reunión entre el Rey y Feijóo este martes en Zarzuela, Bendodo también demandó que «Sánchez tiene que aclarar, de una vez por todas, si está dispuesto a impulsar una ley de amnistía», así como cuáles son «esos detalles técnicos que dice ERC que faltan para cerrar la amnistía». De la misma manera, el número tres de Génova instó al jefe del Gobierno en funciones a esclarecer si piensa impulsar un referéndum en Cataluña y cómo lo llevaría a cabo.