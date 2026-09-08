Ayuso: «Si se me compró un ático para vivir en él, ¿por qué buscaba yo una casa en alquiler a la vez?»

Isabel Díaz Ayuso exhibe en esta entrevista con OKDIARIO el borrador de un contrato de alquiler fechado el 22 de julio, una semana antes de que El País publicara la compra del ático de Chamberí por la Comunidad de Madrid. La presidenta regional sostiene que ese documento desmonta la versión del Gobierno: nunca buscó una residencia oficial, sino una casa pagada «con dinero privado mío». Y acusa a Sánchez de haber mentido «descaradamente» sobre ella.

PREGUNTA.- Y con el ático. ¿Qué ha pasado?

RESPUESTA.- Bueno, tú cuando vas a comprar o alquilar una casa dejas un rastro, porque la buscas. Vas a ver varias, vas a verla en persona y luego decides si te la compras o te la alquilas. A mí todo eso se me ha negado. Han decidido contar un orden cronológico totalmente falso de los hechos.

P.- ¿Por qué?

R.- Porque me quieren hacer daño, evidentemente, en lo personal. Porque quieren vender que yo soy como ellos, que soy opulenta, rica, que me doy la vida padre. Son los discursos de siempre de mis adversarios, cuando es todo lo contrario y lo puedo mostrar de muchas maneras. El caso es que yo también puedo mostrar de muchas maneras que lo que te cuento es así, y muy pocos han querido preguntarme directamente. Y cuando lo haces, da igual, porque el argumentario de la Moncloa es la mentira constante. Pedro Sánchez ha mentido descaradamente, y no sólo en una entrevista nada más volver de sus lujosas vacaciones, las que yo no he tenido, porque no tengo derecho a tener vacaciones cuando la gente tuya sufre: los ceutíes sufren, los madrileños han sufrido. Aquí nos quedamos.

P.- Con la Comunidad de Madrid incendiada no te puedes coger vacaciones, claro.

R.- Si tienes Ceuta invadida, España invadida, tú no tienes derecho a irte a ningún lado, creo. Bueno, pues este señor se fue de vacaciones lujosas y decidió hacer una entrevista en la que mintió descaradamente sobre mí. Y estábamos esperando a que saliera para demostrar que él ha estado dándole fuego a todo esto para que durante todo el verano la gente no se olvidara de esa historia. Pero es que después ha mentido también en sede parlamentaria. Ha dicho que me han comprado un ático para vivir en él, que se me ha comprado una casa para ser mi residencia.

P.- Y que le han pillado.

R.- Yo llevo mucho tiempo buscando una casa y eso deja un rastro de muchas maneras. El propio Escolar [director de eldiario.es] publicó hace meses que yo me estaba buscando una casa para comprar en mi barrio, y salió con todo lujo de detalles cómo era. Pero, más allá de eso, tengo otras muchas formas de demostrarlo. Aquí te lo he traído, una de muchas: uno de los múltiples emails que yo he mantenido con una inmobiliaria. Yo busco, como todo madrileño, una casa en un portal; me pongo en contacto con la inmobiliaria y, como todo el mundo, tengo un borrador de contrato. Éste es uno de los muchos que hubo, porque aquí pone «nuevo borrador», con lo cual hubo otro anterior. Este email te dice que una semana antes de que saliera la noticia de El País yo ya estaba a punto de cerrar una casa, una casa que vi a finales de junio y que visité a lo largo de todo el mes de julio. Y aquí está el borrador del contrato. Una semana antes. Yo no estaba buscando una residencia. Pedro Sánchez es un mentiroso patológico y el Gobierno ha intentado vender que se me ha comprado a mí una casa. Es mentira y es rotundamente falso. Y si no, ¿por qué tengo este borrador de contrato y tengo aquí a la inmobiliaria?

P.- Esto es del 22 de julio y la noticia es del día 29 o 30, mientras invadían Ceuta.

R.- Y mientras se me está quemando la Comunidad de Madrid, por cierto. Entonces, mi pregunta: si se me ha comprado un pisazo para vivir en él, ¿por qué me estoy buscando una casa para mí a la vez? No tiene ningún sentido. Pero no sólo es esto: es que un borrador lo tienes cuando ya has ido a ver la casa varias veces y ya has decidido que te la vas a alquilar. Es decir, que durante todo el mes de julio esta casa era para mí definitiva. Mi casa, pagada con dinero privado mío. ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir en una residencia, por más que la gente me diga que debo hacerlo para evitar campañas de desprestigio, como me pasó en la pandemia.