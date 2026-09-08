El documento que entierra definitivamente el ‘caso ático’

OKDIARIO publica hoy la prueba de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se disponía a alquilar una vivienda antes de que el diario El País empezara su culebrón informativo en torno al ático de Chamberí, algo que echaría por tierra las acusaciones de que la jefa del Gobierno madrileño fuera a instalarse en él. Si Ayuso negociaba el alquiler de una casa para uso propio, como lo demuestra el mensaje remitido por una agencia inmobiliaria a la cuenta personal de la presidenta a las 12:08 horas del miércoles 22 de julio de 2026 —en el que el intermediario le traslada el borrador del contrato que le ha hecho llegar el propietario del piso y se pone a su disposición para cualquier consulta—, ¿qué sentido tendría que la presidenta madrileña se dispusiera a instalarse en el ático? El correo incorpora un archivo adjunto denominado «Nuevo contrato de arrendamiento julio 2026».

Más claro, agua, porque se evidencia que con anterioridad a ese mail, que es ya de por sí concluyente, se habían producido negociaciones para el alquiler.

Las acusaciones de la izquierda y de sus terminales mediáticas se estrellan contra este documento que evidencia que Ayuso no tuvo intención alguna de instalarse en el ático adquirido por la Comunidad de Madrid. Se confirma así lo manifestado por Ayuso horas después de la publicación de El País. En la entrevista concedida al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, la presidenta de Madrid deja claro que «yo llevo mucho tiempo buscando una casa y eso deja un rastro de muchas maneras».

El contrato que hoy publica este diario demuestra que una semana antes de que se publicara la noticia, Ayuso estaba a punto de cerrar el alquiler de una casa. «Una casa que vi a finales de junio y que visité a lo largo del mes de julio», subraya.

Han sido meses de insidias, de sospechas malintencionadas. La realidad es que el ático comprado por la Comunidad de Madrid y ahora puesto en venta a raíz de la polémica jamás tuvo como fin convertirse en la vivienda habitual de Ayuso. Eso fue un bulo como una casa, la única y mendaz manera que encontró la izquierda para denostar a Ayuso. Pero el tiro les ha salido por la culata.