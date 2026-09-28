Cielos cubiertos marcarán el día en toda la provincia de Bilbao, con probabilidad de nieblas durante la madrugada. Por la tarde, se prevén tormentas fuertes acompañadas de chubascos y granizo. Mientras las mínimas subirán ligeramente, las máximas descenderán en algunos lugares. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: sol y nubes con posibilidad de lluvia

El sol se despereza lentamente en Bilbao, brindando una jornada que promete ser variada. A medida que avanza la mañana, el cielo mostrará un manto de nubes, aunque los chubascos no serán una constante; hay margen para algunas gotas entre las temperaturas frescas, que rondarán los 15 grados al amanecer y alcanzarán los 29 hacia el mediodía. El viento, suave y del norte, aportará una brisa agradable, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender a los desprevenidos.

Después del mediodía, la atmósfera se volverá más cargada, con probabilidades de que la tarde y la noche traigan algo de lluvia. A medida que el sol se prepara para ocultarse a las 19:58, las temperaturas se irán deslizando hacia los 24 y 20 grados, junto con una sensación térmica que podría hacer sentir más calor del esperado. Con un ambiente lleno de matices, el día se presenta como un lienzo en movimiento en esta hermosa ciudad.

Nubes y lluvias con viento fuerte en Baracaldo

Las nubes oscilan en el horizonte de Baracaldo, premonición de un día que desafía la serenidad habitual. La jornada comienza con un leve susurro del viento, pero pronto se intensificará, trayendo consigo un aire fresco y húmedo que anuncia la llegada de lluvias.

Por la mañana, el cielo se mantendrá nublado con temperaturas que rondan los 16 grados, mientras que la tarde-noche traerá un incremento en la probabilidad de lluvias hasta un 35%. La humedad relativa alcanzará el 100%, haciendo que la sensación térmica pueda sentirse más baja de lo habitual. Se prevén ráfagas de viento de hasta 40 km/h, así que será mejor no olvidar el paraguas antes de salir.

Guecho: cielo despejado con posibles nubes

Este martes amanece en Guecho con una temperatura mínima de 17 °C y un cielo mayormente despejado. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance los 26 °C, ofreciendo una sensación térmica similar. Aunque la probabilidad de lluvia es moderada, con un 25% de posibilidades en la tarde-noche, no se anticipan precipitaciones significativas en la mañana. El viento del norte soplará a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que añade un ligero frescor al ambiente.

La humedad, que fluctúa entre un 45 y un 100%, generará una atmósfera húmeda durante gran parte del día. La tarde tendrá un cielo parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán agradables. Con más de 13 horas de luz, los habitantes de Guecho podrán disfrutar de una jornada cálida y dinámica, ideal para actividades al aire libre antes de que el sol se esconda a las 19:58.

Santurce: día templado con brisa suave

El tiempo presenta un día templado con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente las actividades al aire libre. Se espera una brisa suave del norte y, aunque hay ligeras probabilidades de lluvia en la tarde-noche, no hay motivo de preocupación, ya que el viento soplará a una velocidad agradable.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por el vecindario o simplemente relajarse en un parque cercano. La atmósfera tranquila invita a realizar actividades cotidianas al aire libre, así que aprovechemos este día moderadamente variable.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Basauri

Esta mañana en Basauri, los cielos se presentan parcialmente nublados, con una temperatura fresca de 15 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente hacia la tarde-noche, cuando el viento del norte soplará a unos 10 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, ofreciendo un ratito de calor.

A medida que cae la tarde, es posible que se produzcan algunos chaparrones, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La vestimenta ligera y cómoda será ideal, pero no olvides una chaqueta para cuando caiga la temperatura por la noche.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET