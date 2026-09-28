Cielos nublados y lluvias en Andalucía: Descenso de temperaturas según AEMET

Cielos cubiertos dominarán hoy, 28 de septiembre de 2026, en buena parte de Andalucía, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, que podrían intensificarse localmente en la vertiente mediterránea y el interior del extremo occidental por la tarde. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, siendo más acentuado en las máximas del interior. Los vientos serán flojos y variables, aportando un ambiente más fresco.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de septiembre

Nubes y chubascos con ambiente pesado en Sevilla

La jornada en Sevilla se despierta con un cielo que se presenta cubierto, como un lienzo gris que anticipa cambios. A medida que avanzan las horas, el ambiente se tornará pesado con una alta humedad y no se puede descartar la posibilidad de chubascos, especialmente por la mañana y luego en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados, aunque la sensación térmica podría sentir un leve descenso, llegando hasta los 26, lo que sugiere que se aproxima un día algo incómodo para aquellos que tengan planeadas actividades al aire libre.

A medida que la tarde se despliega, la temperatura comenzará a descender suavemente, pero el riesgo de lluvia persistirá. El viento soplará del este a una velocidad moderada, lo que podría hacer que algunos momentos se sientan frescos, en contraste con la carga de humedad en el aire. Desde las 8:16 de la mañana hasta las 20:11 de la noche, Sevilla tendrá unas horas de luz que nos invitan a disfrutar del día, aunque siempre bajo la atenta mirada de un cielo que podría soltar alguna gota en cualquier instante.

CÃ³rdoba: cambio de ambiente con probabilidad de lluvia

La mañana en Córdoba despierta con un aire inconfundible de cambio, mientras nubes densas se arremolinan en el cielo, prometiendo una jornada marcada por la inestabilidad. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando un notable 90% entre la madrugada y el mediodía, con temperaturas oscilando entre los 15 y 26 grados, creando una sensación térmica que podría resultar un tanto variable.

El contraste se hace evidente al llegar la tarde, cuando la probabilidad de lluvia disminuye ligeramente al 55% y los vientos del sur aportan una refrescante brisa. Sin embargo, no hay que olvidar que las ráfagas pueden alcanzar hasta 30 km/h, acompañadas de una humedad que roza el 100%. Para quienes se aventuren fuera, es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar esta jornada peculiar.

En Huelva, cielos nublados con lloviznas ligeras

El tiempo presenta una jornada templada, con cielos parcialmente nublados. Por la mañana, se pueden registrar algunas lloviznas ligeras, mientras que la tarde promete ser más estable, aunque con viento suave que puede causar ráfagas ocasionales.

Este ambiente es ideal para disfrutar de paseos tranquilos y aprovechar las actividades diarias al aire libre. La temperatura se mantendrá agradable, lo que invita a los ciudadanos a salir y disfrutar de lo que ofrece la jornada.

Cielo cubierto con posibilidad de lluvia en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, alcanzando un 95% desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C y 27°C, pero la sensación térmica puede llegar a los 26°C, lo que generará un ambiente algo pesado por la elevada humedad, que superará el 80%. A medida que avance la mañana, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 5 km/h, así que no se espera que sean intensas.

Por la tarde, el tiempo seguirá traicionero, con un 65% de probabilidad de lluvias y un cielo parcialmente nublado, acompañadas por temperaturas que rondarán los 24°C. La jornada se alargará con unas 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:18 hasta su puesta a las 20:13. Así que, a pesar de los chaparrones intermitentes, la tarde promete ser cálida.

JaÃ©n: cielos cubiertos y chubascos frecuentes

Las primeras horas del día en Jaén se presentan con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas alrededor de 18 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable llevar paraguas. A medida que avanza la jornada, el tiempo continuará inestable, con chubascos esperados tanto por la mañana como durante la tarde y la noche, alcanzando hasta 25 grados como máxima. Es un buen momento para elegir ropa impermeable y no olvidar la protección ante el viento del sur que, aunque suave, puede ser incómodo.

Condiciones frescas con chubascos por la tarde en MÃ¡laga

Las primeras horas traen una mañana nublada y fresca, con temperaturas que rondan los 19 grados. A medida que avanza el día, se prevén chubascos intermitentes que podrían comenzar desde media mañana y continuar por la tarde, haciendo que el termómetro alcance los 25 grados.

La tarde promete ser aún más intensa, con una alta probabilidad de precipitaciones y una sensación térmica máxima de 24 grados. Se recomienda llevar un paraguas y estar atento a las ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 15 km/h.

Granada:

Ambiente gris y lluvioso hoy

Las nubes dominarán el cielo en Granada esta mañana, trayendo consigo un tiempo muy húmedo que hará que la sensación térmica se mantenga fresca, rondando los 15°C. La bruma prevalecerá y con la lluvia asegurada, es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para evitar mojarse.

A medida que avance el día, el ambiente continuará siendo gris y lluvioso, sin indicios de mejora. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15°C durante la tarde, así que es mejor estar preparado para una jornada que no invitará a salir sin abrigo.

AlmerÃ­a: cielo despejado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas mínimas alrededor de los 21 grados y un cielo despejado. Sin embargo, a medida que avanza el día, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 28 grados y se anticipan chubascos intermitentes desde media mañana.

La tarde podría traer precipitaciones puntuales, con una probabilidad de lluvia del 90%. Es recomendable estar preparado para los cambios y tener a mano un paraguas, especialmente al caer la noche, cuando el cielo se tornará más nublado y la temperatura comenzará a descender.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET