Cielo nuboso y precipitaciones débiles marcarán el día en buena parte de la provincia, con la llegada de chubascos intensos y tormentas en las horas finales. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas descenderán. El viento soplará moderado en el litoral y variable en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de septiembre

Barcelona: tarde con chubascos y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despierta hoy con un manto gris que sugiere la llegada de precipitaciones, especialmente entre la madrugada y el mediodía. La noche habrá dejado una sensación térmica suave, con mínimas de 22 grados, pero a medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta los 28. El viento soplará de forma moderada desde el sureste, con ráfagas que rondarán los 5 km/h, añadiendo un toque fresco al ambiente cargado por la humedad que puede superar el 80%.

Ya por la tarde, la atmósfera podría volverse más intensa con una alta probabilidad de lluvia, propiciando chubascos que, aunque no se espera que sean torrenciales, podrían resultar incómodos. Sin embargo, antes de que el sol se despida a las 19:38, la temperatura se mantendrá agradable, con máximas que se sentirán como un cálido abrazo. Así, mientras el día se desliza lentamente hacia la noche, el cielo se iluminará de forma tenue, dejando tras de sí un aire de melancolía con cada gota que caiga.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con nubes y lluvia

La jornada arranca con un aire fresco y un cielo gris plomizo que auguran un tiempo muy inestable. La humedad en el ambiente se siente intensa y el sonido del viento que empieza a soplar desde el sureste promete cambios. La temperatura oscila entre los 20 y 29 grados a lo largo del día, pero no se puede olvidar que las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 40 km/h, lo que elevará la sensación térmica en momentos puntuales.

A medida que avanza la jornada, las nubes se volverán más amenazantes y la probabilidad de lluvia se sitúa en un 80% por la mañana y en un 85% por la tarde-noche, lo que anticipa precipitaciones intensas. Sin lugar a dudas, la diferencia entre la calma matutina y el temporal vespertino será notable, por lo que es prudente salir preparado con un paraguas y no olvidar una bufanda para contrarrestar el viento frío.

Ambiente inestable con chubascos frecuentes en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 21 grados. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente durante la mañana y se mantendrá significativa durante la tarde, con un 90% de posibilidades de que lleguen chubascos. Los vientos soplarán del sureste a una velocidad media de 10 km/h, aunque se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 30 km/h, aportando cierta intensidad al ambiente.

A medida que avancen las horas, el ambiente se tornará más húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta más pesada, especialmente en la tarde, cuando se espera llegar a una máxima de 28 grados. Con una jornada que contará con más de 11 horas de luz, la puesta del sol a las 19:37 cerrará un día marcado por la inestabilidad y la posibilidad de lluvias persistentes.

Cielos parcialmente cubiertos y viento suave en Sabadell

El tiempo se presenta templado, con cielos parcialmente cubiertos durante la mañana y la tarde. Aunque hay una posibilidad de lluvia, será leve y el viento soplará suavemente, creando un ambiente agradable para disfrutar de la jornada.

Un paseo por los alrededores o salir a hacer alguna actividad al aire libre puede ser una excelente manera de aprovechar este día. El ambiente tranquilo invitará a relajarse y disfrutar de un momento de desconexión en la ciudad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET