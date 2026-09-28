Cielo nuboso y chubascos a la vista para hoy, 28 de septiembre de 2026, que comenzarán a partir de la tarde, especialmente intensos en el tercio oeste y persistentes en Cinco Villas y el sistema Ibérico. Temperaturas en ligero descenso y viento moderado del sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con probabilidad de lluvia

El cielo se presenta hoy como un lienzo gris que comienza a desperezarse con la llegada del sol a las 07:57. La mañana será tranquila, con temperaturas que rondarán los 20 grados, pero a medida que transcurra el día, la atmósfera se irá cargando y la probabilidad de lluvia se intensificará considerablemente hacia la tarde y noche. El viento, suave al principio, se irá lentamente fortaleciendo, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el termómetro podrá marcar hasta 31 grados, aunque la sensación térmica podría ser más alta, un recordatorio de que la humedad, especialmente con picos del 90%, hará que el ambiente se sienta pesado. Con la puesta del sol a las 19:50, es posible que aquellos que planeen salir se encuentren con chubascos, así que no está de más llevar un paraguas por si acaso. ¡Que no te sorprenda el tiempo en Zaragoza!

Calatayud: nubes amenazantes y posibilidad de lluvia

Las nubes grisáceas cubren el horizonte de Calatayud, presagiando un día de inestabilidad y cambios. Al amanecer, la temperatura ronda los 13 grados, mientras el viento comienza a ganar intensidad, haciendo que la sensación térmica se sienta más fresca. A lo largo de la mañana, el cielo se mantiene cubierto y la probabilidad de lluvia crece de forma amenazante.

La tarde-noche se presenta aún más intensa, con un 100% de probabilidad de lluvias y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados, pero la humedad y la lluvia podrían poner a prueba la comodidad. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparados para un tiempo variable.

Tarazona: ambiente estable con nubes y brisa

El tiempo se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados. Aunque las nubes harán acto de presencia, especialmente por la tarde, es poco probable que se registren lluvias hasta bien entrada la noche, cuando hay más probabilidades de chubascos. La brisa será ligera, acompañada de rachas moderadas, creando un ambiente agradable.

Aprovechar el día para pasear por los parques o disfrutar de una merienda al aire libre resulta una excelente opción. La jornada promete ser tranquila, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la compañía de amigos o familiares.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET