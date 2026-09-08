Éste es el momento en el que Ayuso muestra a Inda el mail con el borrador del contrato de alquiler para su piso

Un correo del 22 de julio de 2026 y un borrador de contrato de arrendamiento. Este es el momento en el que Isabel Díaz Ayuso muestra en una entrevista al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, el documento para acreditar que estaba cerrando el alquiler de una vivienda para ella misma siete días antes de que se publicara la compra del ático de Chamberí por parte del Gobierno regional.

El mensaje lo remite una agencia inmobiliaria a la cuenta personal de la presidenta a las 12.08 horas de aquel miércoles. El intermediario le traslada el borrador que le ha hecho llegar el propietario del piso y se pone a su disposición para cualquier consulta. El archivo adjunto lleva por título «Nuevo contrato de arrendamiento julio 2026», una denominación que la propia presidenta ha destacado ante Inda para sostener que existía un documento anterior y que la negociación venía de atrás.

La fecha del correo es el dato que Ayuso reivindica. El 22 de julio, la compra del ático permanecía bajo confidencialidad y no había trascendido a la opinión pública: la información no se publicó hasta el 29 de julio, pese a que la operación se había escriturado el 14 de abril.

La vivienda que figura en ese borrador es la casa en la que reside actualmente la presidenta. «Este email te dice que una semana antes de que saliera la noticia de El País yo ya estaba a punto de cerrar una casa. Una casa que vi a finales de junio y que visité a lo largo de todo el mes de julio», ha explicado ante Inda.

Ayuso ha insistido en el momento procesal que representa el documento dentro de una operación de alquiler: el borrador llega cuando la vivienda ya se ha visitado varias veces y la decisión está tomada. «Durante todo el mes de julio, esta casa era para mí definitiva. Mi casa, pagada con dinero privado mío», ha remarcado.

El Gobierno regional sostuvo desde el primer momento que no pensaba destinar el ático a residencia presidencial y que su uso como despacho no estaba decidido al cien por cien. La justificación inicial fue que serviría para celebrar reuniones mientras se acometían obras en la sede de la Puerta del Sol. Un día después de que la operación apareciera en la prensa, el Ejecutivo autonómico decidió sacar el ático a la venta, junto a otros inmuebles por valor de 20 millones de euros, para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios de este verano.