Ayuso inaugurará a finales de marzo de 2027 la primera línea automática del Metro de Madrid

La Comunidad de Madrid inaugurará la primera línea automática de Metro a finales de marzo de 2027; será la L6, por la que en menos de cinco meses comenzarán a circular los trenes sin conductor. De este modo, se alcanzará un hito en la centenaria historia del suburbano madrileño, en un tiempo récord de apenas tres años desde el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a principios de 2024.

Metro ha completado la primera fase de las pruebas nocturnas que permiten comprobar la integración de los coches automáticos, las puertas de andén, la señalización y el resto de las tecnologías entre las estaciones de Cuatro Caminos y Lucero de la Circular, donde ya están instalados tanto el sistema de señalización como las puertas de andén. La segunda fase, entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria, ha dado comienzo recientemente y más adelante se extenderá al resto del recorrido.

Los técnicos verifican el cumplimiento de todas las reglas operativas y la precisión de las paradas en estación. Se desarrollan inicialmente a baja velocidad y, una vez validadas, se incrementa progresivamente para evaluar el comportamiento dinámico de los convoyes y garantizar en todo momento la máxima seguridad, calidad y confort de los futuros usuarios.

Dos de los coches se lastran con varias toneladas de hormigón para simular una ocupación de cuatro viajeros por metro cuadrado. Estos ensayos de dinámica vehicular se llevan a cabo tanto en condiciones de carga como en vacío, a fin de analizar y validar el comportamiento del material móvil en diferentes situaciones.

La compañía metropolitana está empleando en las pruebas cinco de los 48 trenes automáticos adquiridos para la transformación integral de la línea, a los que se sumará próximamente una sexta unidad procedente del centro que CAF, empresa fabricante de los trenes, tiene en Corella, y otros tres más que ahora mismo se encuentran en la factoría de Beasain. El resto se incorporará a la flota progresivamente hasta finales del primer trimestre de 2027.

Apertura los fines de semana

La Circular permanecerá abierta las 24 horas del día durante todos los fines de semana y los trenes tendrán una gran precisión en la parada, ya que se detienen exactamente en el punto previsto del andén, permitiendo la apertura sincronizada entre las puertas del vehículo y las puertas de la estación. Así, se avanza progresivamente hacia un sistema que permitirá operar de forma totalmente automatizada, con los más altos estándares de seguridad y fiabilidad.

Hasta la fecha, 56 de los 70 andenes de la L6 ya cuentan con este sistema y la instalación en todos ellos finalizará cuando acabe el año. Con ello se reducirá el desnivel entre andén y tren hasta situarlos prácticamente a la misma cota y se minimizará la separación horizontal del andén, dejando un espacio inferior a 30 milímetros entre tren y andén. Además, las zonas en curva disponen de un elemento de aproximación (gap filler) para mantener esa separación reducida y, con la configuración definitiva, el acceso al tren en silla de ruedas podrá realizarse directamente, sin necesidad de desplegar rampas.

De forma paralela, Metro continúa adaptando sus instalaciones para la nueva flota. En el depósito de Laguna se han ejecutado obras para modernizar diversos aparatos de vía y se están adecuando equipamientos e instalaciones de mantenimiento, a fin de garantizar la operatividad y conservación de los nuevos trenes automáticos.

También se ha llevado a cabo la renovación de la vía, la modificación de las instalaciones de alimentación eléctrica y la implantación de un moderno sistema de señalización. Además, el Puesto de Control Central cuenta con una nueva zona específicamente diseñada para gestionar la línea automática, con siete puestos: un supervisor, tres de controladores, un técnico de material móvil y dos profesionales de reserva.