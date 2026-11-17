La princesa Leonor ha demostrado durante los últimos años que su preparación física es mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista. Aunque su imagen no está marcada por una musculatura especialmente pronunciada ni por una preocupación evidente por su aspecto físico, la heredera al trono mantiene una relación muy estrecha con el ejercicio.

A sus 21 años, la hija mayor de los Reyes ha conseguido desarrollar una condición física que le ha permitido afrontar algunas de las etapas más exigentes de su vida. Su paso por las academias militares de los tres Ejércitos ha sido especialmente determinante en este proceso, ya que ha tenido que superar pruebas que requieren resistencia, fuerza y una importante capacidad de adaptación.

La evolución de Leonor también ha despertado comparaciones con su madre. La reina Letizia es conocida por mantener una excelente forma física y por cuidar especialmente sus hábitos saludables, algo que se aprecia en sus apariciones públicas. Sin embargo, la princesa parece haber construido su propio vínculo con el deporte, mucho más relacionado con la preparación personal y el bienestar que con la imagen que proyecta ante los demás.

El preparador físico Juan Antonio Martín ha explicado que la heredera mantiene una perspectiva diferente a la que puede ser habitual entre otras jóvenes de su generación. «A diferencia de muchas chicas de su edad, Leonor no asocia el deporte con lo estético, sino con bienestar, energía y equilibrio. Lo suyo es un estilo de vida», ha comentado al respecto.

Su análisis también apunta a una característica que comparte con la reina Letizia: la importancia de mantener unos hábitos estables en lugar de perseguir cambios físicos inmediatos. «Al igual que su madre, no busca el resultado inmediato, sino el hábito. La mejor motivación para moverse es sentirse bien», explica comenta en la revista Lecturas.

El físico de la princesa Leonor

El cambio más evidente en la preparación de la princesa Leonor se ha producido durante su recorrido por las academias militares. Ha tenido que enfrentarse a ejercicios que requieren una condición física considerable, especialmente durante las maniobras y actividades realizadas en entornos de entrenamiento.

La especialista en fitness Clara Verduch considera que esta etapa ha influido directamente en la evolución corporal de la heredera. En su opinión, mantener una actividad física continuada durante años termina reflejándose en aspectos como la musculatura y la postura. La princesa ha podido desarrollar un mayor tono muscular y una posición corporal más firme, fruto de las exigencias de su preparación.

Este cambio no debe interpretarse necesariamente como una transformación estética buscada de manera deliberada. La actividad militar obliga a trabajar diferentes grupos musculares y a mejorar las capacidades necesarias para superar pruebas físicas. En el caso de Leonor, las exigencias de su formación han contribuido a fortalecer especialmente determinadas zonas del cuerpo.

La entrenadora Yolanda Vázquez también ha abordado esta cuestión durante su intervención en Espejo Público. La especialista puso el foco en la importancia de preparar correctamente la parte superior del cuerpo para afrontar las actividades militares, especialmente aquellas que requieren soportar peso o realizar movimientos repetidos.

Entre sus recomendaciones destacaba el trabajo de hombros, espalda y pecho, además de ejercicios como las flexiones. La musculatura de estas zonas resulta fundamental para mejorar la fuerza y evitar que determinadas actividades terminen provocando lesiones.

Las piernas también han adquirido un papel importante durante esta preparación. Las marchas, los desplazamientos y las pruebas físicas contribuyen a desarrollar la resistencia del tren inferior, mientras que el trabajo de estabilidad permite mantener el equilibrio en situaciones complicadas.

Uno de los ejemplos más llamativos de las capacidades que ha tenido que desarrollar Leonor se pudo observar durante sus ejercicios militares en Zaragoza. Las actividades realizadas, entre ellas las maniobras de escalada y las pruebas relacionadas con el mástil, requieren una combinación de fuerza, coordinación y seguridad en los movimientos.

Los deportes que ha practicado

Aunque su formación militar ha supuesto un salto importante en sus exigencias físicas, el deporte no es una novedad en la vida de la princesa. Tanto ella como la infanta Sofía han crecido en un entorno en el que la actividad física ha tenido bastante protagonismo.

Durante su etapa escolar, Leonor se interesó por actividades muy diferentes. El ballet fue una de sus primeras experiencias deportivas, una disciplina que combina coordinación, equilibrio, flexibilidad y control corporal. También practicó voleibol, un deporte de equipo que requiere agilidad y capacidad de reacción.

A estas actividades se sumaron el tenis y el pádel, dos modalidades que ha podido practicar aprovechando las instalaciones deportivas disponibles en el recinto del Palacio de la Zarzuela. Son disciplinas que permiten trabajar la resistencia y la coordinación, además de mantener una actividad física regular.

La natación es otra de las disciplinas que ha acompañado a la princesa. El trabajo en el agua permite ejercitar diferentes grupos musculares y mejorar la resistencia sin someter a las articulaciones al mismo impacto que otras actividades.

Los especialistas coinciden en que la clave está en la regularidad y en mantener una relación saludable con el ejercicio. Una filosofía que parece encajar con la manera en la que la princesa ha afrontado sus diferentes etapas de formación y que explica por qué su preparación física va mucho más allá de una cuestión de apariencia.