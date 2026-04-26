Las mejores imágenes del intento de magnicidio contra Trump en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Desde la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de 2011, en la que el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, humilló al entonces sólo magnate Donald Trump, éste nunca había asistido a ninguna otra cena de los periodistas, ni siquiera durante su anterior mandato. Y de haber seguido esa tradición, no hubiera sido víctima de otro intento de atentado.

Los que lo vivieron anoche hablan de caos absoluto y falta de seguridad en el Hotel Hilton de Washington. Algo de eso dejan ver las imágenes de este vídeo. Y miedo, mucho miedo…

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