Las mejores imágenes del intento de magnicidio contra Trump en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca

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Fotos de Efe, Ep y Getty.
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

Desde la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de 2011, en la que el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, humilló al entonces sólo magnate Donald Trump, éste nunca había asistido a ninguna otra cena de los periodistas, ni siquiera durante su anterior mandato. Y de haber seguido esa tradición, no hubiera sido víctima de otro intento de atentado.

Los que lo vivieron anoche hablan de caos absoluto y falta de seguridad en el Hotel Hilton de Washington. Algo de eso dejan ver las imágenes de este vídeo. Y miedo, mucho miedo…

El mentalista Oz Pearlman con los Trump. (Efe)

Melania mentalista atentado Trump, Oz Pearlman
Melania, el mentalista Oz Pearlman y Trump.

El Servicio Secreto se lleva a Trump.

Trump atentado, mejores imágenes
Trump es evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (Redes)

Trump evacuación

Miembros del Servicio Secreto de Trump. (Efe)

Asistentes a la cena de Corresponsales de la Casa Blanca escondidos. (Efe)

Asistentes a la cena de Corresponsales de la Casa Blanca escondidos. (Efe)

Un policía fuera del Hilton de Washington. (Efe)

La comitiva de Trump abandona la cena en ‘La Bestia’. (Getty)

Trump abandona la cena en ‘La Bestia’. (Getty)

Melania abandona la cena en ‘La Bestia’. (Getty)

 

(Noticia en ampliación)

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