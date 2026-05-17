Un ataque con drones en la central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes desata la alarma: qué pasó y por qué preocupa a Oriente Medio

Un ataque con drones ha alcanzado la central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes Unidos. Un dron ha impactado este domingo contra la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio en una instalación eléctrica situada en el perímetro exterior del complejo. El ataque ha reavivado la preocupación internacional por la seguridad de infraestructuras críticas en Oriente Medio. La investigación de Emiratos Árabes Unidos apunta directamente a la dictadura de los ayatolás de Irán o a los terroristas hutíes de Yemen, respaldados por Teherán.

El ataque se ha producido después de que Emiratos Árabes Unidos haya decidido poner de manifiesto su acercamiento a Israel, profundizando la brecha con Arabia Saudí, su antiguo aliado convertido en rival, y adoptando una postura de oposición desafiante hacia Teherán.

Esta arriesgada estrategia ha otorgado a Emiratos, un importante centro turístico con un 90% de población extranjera, acceso a los sistemas de defensa aérea israelíes para repeler más de 2.800 drones y misiles, priorizando la protección por encima de todo para preservar un modelo basado en la estabilidad.

Sin embargo, su mayor cooperación con Israel corre el riesgo de exacerbar las tensiones con Irán, al que los EAU consideran su mayor amenaza, y de generar aún mayores diferencias entre Abu Dabi y Arabia Saudí, que, junto con gran parte del Golfo, percibe a Israel como el principal actor deshonesto de la región.

El fortalecimiento de los lazos entre Emiratos Árabes Unidos e Israel también ha puesto de manifiesto el desacuerdo entre ambos países sobre si Israel o Irán representa la mayor amenaza para la estabilidad del Golfo, lo que ha aumentado la brecha entre ellos desde su disputa en diciembre por Yemen.

Abu Dabi ha dado señales de que está trazando su propio camino, incluso si ello implica abandonar alianzas tradicionales, como la salida de la OPEP, dominada por Arabia Saudí, este mes, y las críticas previas a la Liga Árabe.

También ha adoptado una postura más intransigente hacia Irán, calificándolo de enemigo y expresando exigencias maximalistas para cualquier acuerdo de paz.

Funcionarios de defensa de los EAU indicaron que sus defensas aéreas interceptaron tres drones lanzados desde el oeste del país, derribando dos de ellos. Un tercer dron logró atravesar la frontera y provocó un incendio en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, a unos 280 kilómetros al oeste de la capital, Abu Dabi.

Emiratos ha afirmado que los drones cruzaron su frontera occidental y que aún investigan su origen. Sospechan que el ataque fue obra de Irán, país al que se le atribuyen más de 2.800 ataques con drones y misiles este año. También podrían ser responsables grupos terroristas respaldados por Irán en Irak y Yemen, que tienen la capacidad de atacar Emiratos desde el oeste. Ninguno ha reivindicado el ataque.

Emiratos investiga el origen del ataque

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha abierto una investigación para determinar la autoría del ataque. Aunque no existe reivindicación oficial, las autoridades sospechan de Irán o de grupos armados respaldados por Teherán, como los hutíes en Yemen.

No obstante, Abu Dabi ha evitado una acusación formal mientras continúa el análisis de inteligencia.

Versión no confirmada: posible mensaje de intimidación

Según dos fuentes citadas por The Jerusalem Post, el ataque habría tenido un objetivo disuasorio. Una de ellas afirmó que el dron golpeó deliberadamente un sistema energético para enviar el mensaje de que «también se puede atacar el reactor nuclear y provocar un incidente nuclear». Estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente.

Condena internacional y alerta de la OIEA

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó su preocupación por el incidente y pidió máxima contención militar en torno a instalaciones nucleares.

La agencia confirmó que los niveles de radiación siguen siendo normales y que no se han registrado daños en sistemas críticos.

Emiratos, Israel y el nuevo equilibrio regional

El ataque se produce en un contexto de creciente cooperación entre Emiratos Árabes Unidos e Israel en materia de defensa, especialmente en sistemas antiaéreos, lo que ha incrementado las tensiones con la dictadura de los ayatolás de Irán.

Este alineamiento ha reconfigurado el equilibrio político en la región del Golfo, generando fricciones tanto con Teherán como con otros países árabes que mantienen posturas más prudentes hacia Israel.

El Golfo Pérsico en máxima tensión

La situación en el Golfo se ha deteriorado por el aumento de ataques con drones, misiles y sabotajes en infraestructuras energéticas.

Países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Baréin y Omán se encuentran en un entorno de creciente vulnerabilidad, especialmente por la importancia del estrecho de Ormuz en el comercio mundial de energía.

Qatar, el caso más crítico por el bloqueo de Ormuz

Qatar, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo, ha sufrido un impacto especialmente severo debido a la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

La paralización de sus exportaciones ha afectado tanto a su economía como a sus cadenas de suministro, generando un impacto sin precedentes en su modelo energético.

Arabia Saudí, Kuwait, Baréin y Omán refuerzan seguridad

Arabia Saudí ha reforzado la protección de sus instalaciones petroleras en la costa oriental, mientras que Kuwait y Baréin han adoptado medidas preventivas ante posibles extensiones del conflicto.

Omán, por su parte, mantiene su papel tradicional de mediador diplomático, aunque su posición geográfica lo mantiene dentro del área de riesgo.

Un estrecho de Ormuz convertido en epicentro global

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal punto de tensión geopolítica del conflicto, ya que por él transita una parte esencial del petróleo y gas mundial. Cualquier alteración en esta ruta afecta directamente a la estabilidad económica global.

Un escenario de máxima vulnerabilidad regional

En conjunto, el Golfo Pérsico enfrenta un escenario de alta incertidumbre, con ataques, bloqueos y tensiones diplomáticas que amenazan la estabilidad energética mundial.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto ante el riesgo de una escalada mayor que afecte a infraestructuras críticas como la central de Barakah.