Dubái busca convertir a un país de América latina en potencia económica con una inversión de 1000 millones de dólares

Mientras buena parte de las grandes inversiones internacionales en América Latina siempre llegan desde Estados Unidos o China, en la actualidad otro país lleva tiempo reforzando su presencia económica en la región casi sin llamar demasiado la atención. Se trata de Emiratos Árabes Unidos y, más concretamente, de Dubái, que ha puesto el foco en Perú con un proyecto que ya está transformando uno de los puntos más importantes del comercio del país.

Todo gira alrededor del Puerto del Callao, la principal salida marítima peruana y un enclave clave para las exportaciones e importaciones de la costa del Pacífico. Allí opera DP World, la gigante portuaria controlada por Dubái, que durante los últimos años ha invertido más de 1.000 millones de dólares para ampliar instalaciones, renovar equipos y mejorar el funcionamiento de la terminal. El plan, además, no termina ahí si bien la compañía mantiene conversaciones para impulsar nuevas ampliaciones millonarias que podrían volver a situar a Perú en el centro del mapa logístico latinoamericano y aumentar todavía más su peso dentro del comercio internacional.

Dubái busca convertir a un país de América latina en potencia económica

El Puerto del Callao no es cualquier puerto ya que por allí pasa buena parte de las importaciones y exportaciones del país, por eso cualquier mejora en sus instalaciones termina teniendo impacto directo sobre la economía peruana. Precisamente ahí fue donde empezó la apuesta de DP World hace ya más de una década.

La empresa de Emiratos Árabes Unidos obtuvo la concesión del Muelle Sur y comenzó un proceso de modernización enorme que transformó la actividad portuaria. Las inversiones sirvieron para ampliar espacios, incorporar grúas de gran capacidad y mejorar los sistemas de carga y descarga de contenedores.

Con el tiempo, el cambio empezó a notarse también fuera del propio puerto. Los tiempos de espera se redujeron y las operaciones empezaron a ser mucho más rápidas. Para las empresas exportadoras esto significaba algo muy importante: menos costes y más facilidad para competir en mercados internacionales. Sectores como el agroindustrial, que dependen mucho de los tiempos logísticos para exportar productos frescos, fueron algunos de los más beneficiados ya que no es lo mismo enviar mercancía con retrasos constantes que hacerlo desde un puerto capaz de mover grandes volúmenes de carga de forma más eficiente.

DP World, además, no es una compañía menor dentro del negocio marítimo internacional. Opera terminales portuarias en distintos continentes y está controlada por el Gobierno de Dubái a través de su fondo soberano. Su presencia suele interpretarse como una señal de confianza económica en los países donde invierte.

Perú quiere ganar peso en el comercio internacional

La ubicación geográfica de Perú siempre ha sido vista como una ventaja estratégica. Su salida al océano Pacífico lo conecta directamente con algunos de los mercados más importantes del mundo, especialmente Asia. Pero para aprovechar esa posición hacía falta modernizar infraestructuras que durante años se habían quedado pequeñas.

Ahí es donde entra el papel del Puerto del Callao. El objetivo no es únicamente mover más barcos o descargar más contenedores. Lo que realmente busca Perú es convertirse en un centro logístico importante dentro de la región, algo parecido a lo que otros países llevan tiempo intentando construir.

La competencia en América Latina es fuerte. Puertos de Chile, Panamá o Colombia también buscan atraer tráfico marítimo internacional y captar inversiones relacionadas con el comercio exterior. En ese escenario, tener un puerto moderno y eficiente puede marcar diferencias enormes. Además, cuando una infraestructura portuaria crece, el efecto termina llegando a muchos otros sectores, desde mpresas de transport y almacenes a servicios logísticos o de distribución que suelen expandirse alrededor de este tipo de proyectos. Por eso las inversiones de DP World no solo afectan al puerto, sino también al movimiento económico que se genera alrededor.

En Perú, buena parte de los analistas económicos consideran que estas mejoras han ayudado a reforzar la competitividad del país y a facilitar el acceso de productos peruanos a mercados internacionales donde la rapidez y los costes logísticos son fundamentales.

Dubái prepara nuevas inversiones millonarias en Perú

Lejos de frenar sus planes, DP World sigue estudiando nuevas ampliaciones para el Puerto del Callao. La empresa mantiene conversaciones con el Gobierno peruano para desarrollar más proyectos que permitirían seguir aumentando la capacidad logística del país.

Las cifras que se manejan vuelven a ser gigantescas. Las futuras inversiones podrían superar nuevamente los 1.000 millones de dólares, destinados principalmente a ampliar terminales y mejorar todavía más la conectividad del puerto con otras infraestructuras del país.

Todo esto llega en un momento donde el comercio marítimo internacional atraviesa una etapa de enorme competencia. Las grandes compañías buscan puertos capaces de operar rápido, mover grandes cantidades de carga y reducir costes. Y precisamente ahí es donde Perú quiere posicionarse.

La apuesta de Dubái por el país ya empieza a verse como algo más profundo que una simple operación empresarial. Para muchos supone una estrategia a largo plazo con la que Perú podría ganar peso económico dentro de América Latina y convertirse en uno de los grandes puntos logísticos del Pacífico en los próximos años.