Muere un joven motorista de 20 años tras un brutal accidente en la autopista de Inca

Las carreteras de Mallorca se cobran una nueva víctima mortal. Un trágico accidente de tráfico en la autopista de Inca (Ma-13) ocurrido en la noche de este sábado se ha saldado con la muerte de un joven motorista de unos 20 años y otro herido de diversa consideración. El siniestro, registrado a la altura del kilómetro 13,5 de la Ma-13 en sentido Palma, provocó el corte total de la vía durante más de dos horas y generó importantes retenciones de tráfico que alcanzaron varios kilómetros.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las 20.10 horas, cuando, por causas que todavía investiga la Guardia Civil de Tráfico, uno de los motoristas perdió el control de la motocicleta mientras circulaba por la autopista y acabó impactando violentamente contra el guardarraíl. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor salió despedido y falleció prácticamente en el acto, sin que los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar pudieran hacer nada por salvarle la vida.

En el accidente también se vio implicado otro joven que circulaba igualmente en motocicleta y que, según las primeras informaciones, formaba parte del mismo grupo que la víctima mortal. El herido fue atendido en el lugar por los servicios de emergencias y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Varios testigos presenciales aseguraron que tres motoristas circulaban por la autopista de Inca a gran velocidad y realizando maniobras entre los vehículos momentos antes del accidente. No obstante, los investigadores trabajan ahora para determinar con exactitud cómo se produjo el siniestro y si pudo existir un roce entre dos de las motocicletas antes de la pérdida de control. Esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente por parte de la Benemérita.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron varias ambulancias medicalizadas, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de carreteras. Los agentes procedieron al corte total de la Ma-13 dirección Palma para facilitar las labores de asistencia y la posterior retirada de los vehículos implicados.

El cierre de la vía obligó a habilitar un itinerario alternativo por la carretera vieja entre Palma e Inca, donde fueron desviados cientos de conductores. Las largas colas y la congestión del tráfico afectaron durante horas a la circulación en uno de los accesos principales de Mallorca.

Los especialistas en reconstrucción de accidentes del Instituto Armado permanecieron en la zona realizando mediciones e inspecciones para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. No fue hasta varias horas después cuando el tráfico comenzó a recuperar la normalidad y la circulación pudo restablecerse parcialmente.

La muerte del joven motorista ha causado una gran conmoción y vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad en las carreteras de Mallorca, especialmente durante los fines de semana y en los meses de mayor circulación. Este nuevo accidente mortal en Mallorca se suma a otros siniestros registrados en las carreteras baleares durante las últimas semanas, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad vial y el aumento de accidentes que involucran motocicletas en las islas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del siniestro y esclarecer si en el accidente influyeron factores como la velocidad, una posible maniobra indebida o el estado de la vía. Mientras tanto, el trágico suceso ha vuelto a generar debate sobre la conducción temeraria y la necesidad de extremar la precaución en las carreteras de Baleares.