You First y Gersh se unen para liderar la industria del deporte y el entretenimiento

You First, agencia líder en representación de talento y servicio a las marcas en deporte y entretenimiento, anuncia su fusión estratégica con Gersh, la prestigiosa y pionera compañía de representación de artistas de Hollywood.

You First se ha consolidado como una de las agencias de representación en deporte, entretenimiento y servicio a las marcas más valiosas del mundo según Forbes, con más de 1.000 deportistas, artistas, influencers y creadores de contenido.

Entre sus clientes se incluyen figuras destacadas como Fabián Ruiz, Alexia Putellas, Edy Tavares, Willy Hernangómez, Christoph Baumgartner, Chima Moneke y Luis de la Fuente, entre otros. Su división de baloncesto en EE. UU., Tandem, representa a jugadores y leyendas de la NBA como Desmond Bane, Jarrett Allen, Jeremy Sochan, Ray Allen y Vince Carter.

Además de gestionar la carrera de grandes talentos a nivel mundial, You First trabaja estrechamente con rightholders y marcas internacionales, como Fórmula 1, Wrexham FC, Samsung, Starbucks y La Roche-Posay, ofreciendo soluciones innovadoras, que permiten a las marcas conectar con los fans.

Juan Aísa, CEO y cofundador de You First, que continuará al frente de la compañía desde su sede en Madrid, y que se incorpora como miembro del consejo de administración de Gersh, afirma que «la colaboración con Gersh refuerza nuestro posicionamiento en el sector y nos permite brindar aún más apoyo a nuestros clientes. Juntos, estamos creando un ecosistema que va más allá de la representación de deporte y entretenimiento, para fomentar la innovación y abrir nuevas oportunidades para una expansión global».

Gersh, fundada en 1949 por Phil Gersh, se ha consolidado como una de las principales agencias en la industria del entretenimiento. Con oficinas en Beverly Hills y Nueva York, opera en diversas áreas de representación, como televisión, cine, literatura, producción, comedia, medios digitales, branding, teatro y financiación de películas. Su cartera incluye más de 3.700 talentos, entre ellos actores, guionistas, productores y directores premiados, como Angela Bassett, J.K. Simmons, Meg Ryan, Jean-Claude Van Damme, Spike Lee, Jacob Elordi, David Schwimmer, Hiroyuki Sanada, Sabrina Impacciatore, Harris Dickinson y Sofia Coppola, entre otros.

«La representación deportiva es un paso natural en nuestro crecimiento como agencia», comentó Steve Gersh, socio director de Gersh. «Al adquirir You First, buscamos un socio con alcance global, experiencia diversificada en múltiples deportes y un equipo de gestión consolidado. Juan y su equipo aportan todas estas cualidades, además de un enfoque centrado en el cliente, que es esencial en nuestra forma de trabajar».

Esta unión con Gersh se produce en un momento clave para You First, que, 22 años después de su nacimiento, continúa fortaleciendo su posición en el mercado con acuerdos estratégicos y un enfoque en la mejora continua de sus servicios. Este movimiento permitirá a ambas agencias seguir creciendo en los mercados en los que ya están sólidamente establecidos, como Estados Unidos y Europa, optimizando su presencia y capacidades, y acceder a nuevos generando sinergias que beneficiarán tanto a los talentos como a las marcas con las que trabajan.