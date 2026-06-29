Atención conductores: la DGT cambia las reglas para adelantar a ciclistas a partir de octubre

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación que cambiará por completo la convivencia entre conductores y ciclistas, tanto en ciudades como en las carreteras. El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía, entre los que se incluyen peatones, ciclistas o motoristas, entre otros.

A partir del mes de octubre, todo conductor estará obligado a reducir en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite establecido en esa carretera para adelantar a un ciclista en una vía interurbana. Por ejemplo, si una vía tiene un máximo de 90km/h, la maniobra tendrá que hacerse a 70 km/h. Esto se suma a las reglas ya vigentes, como la distancia lateral de 1,5 metros, las sanciones de 200 euros y la retirada de seis puntos del carnet. Además, en carreteras de más de un carril, ahora es obligatorio cambiar completamente de carril para adelantar.

La reforma también introduce más cambios. Los conductores tendrán que mantener una distancia mínima de 5 metros si van detrás de un ciclista en el mismo carril, una medida pensada para evitar situaciones de presión y riesgo. La normativa refuerza también el papel del tráfico urbano. Los ciclistas pasarán a circular por el centro del carril, lo que ayudará, según Tráfico, a mejorar su visibilidad y reducir el riesgo de adelantamientos ajustados.

Cambios en el uso del casco

Otro de los cambios más relevantes es en el uso del casco. Ahora, todos los ciclistas tendrán que llevar casco sin importar las circunstancias. Hasta el momento, se permitían ciertas exenciones, como en ascensos prolongados o por motivos médicos, pero ahora todas desaparecen con la nueva regulación.

La normativa también afecta a los repartidores en bicicleta. Ahora tendrán que llevar siempre casco y un chaleco reflectante mientras realizan su actividad profesional. El incumplimiento de estas obligaciones conllevará una infracción grave y sanciones de hasta 200 euros. Dentro de la normativa, también se incluyen novedades para motoristas, patinetes eléctricos, etc. Esto supondrá un cambio importante en la movilidad y redefinirá la forma en la que ciclistas y conductores comparten vía.