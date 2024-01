Así se apalearon muñecos de Abascal y Ayuso en una fiesta subvencionada por el Gobierno y el PSOE calló

La doble moral del PSOE: ve delitos de odio cuando se golpea un muñeco de Sánchez, pero calla cuando se trata de dirigentes de la oposición. En julio de 2022, con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI en Ripollet (Barcelona), el Gobierno de Pedro Sánchez subvencionó una fiesta en la que se apalearon un muñeco de cartón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otro del líder de Vox, Santiago Abascal.

El PSOE calló entonces y ahora amenaza con «vías legales» a todos los manifestantes que acudieron a la concentración de Nochevieja frente a la sede del PSOE en Ferraz y en la que algunos de ellos golpearon un muñeco de Pedro Sánchez convertido en piñata para que cayeran caramelos, chocolatinas y banderitas de España.

Una doble vara de medir la del PSOE que se produce cuando, además, los socialistas votaron a favor de que el Congreso diera vía libre para despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey, ultraje a la patria y contra los sentimientos religiosos, con el objetivo de «garantizar y proteger la libertad de expresión».

La formación liderada por Sánchez informó este lunes de que está «estudiando todas las vías legales que afectan tanto a los que participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal oficial del evento que se convocó anoche en la calle Ferraz». «Creemos que lo ocurrido puede estar incluido dentro de un delito de odio», sostienen los socialistas.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha pedido que se ataje «de raíz» estos «comportamientos violentos». «Fue un acto de violencia cargado de odio que responde a la hipérbole permanente del discurso de la derecha», ha señalado López este martes en una entrevista a la Cadena Ser en alusión a la piñata de Sánchez que apalearon algunos manifestantes que acudieron a Ferraz para tomarse las uvas en Nochevieja.

El PP lo condena

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha condenado la piñata de Pedro Sánchez durante Nochevieja ante la sede nacional del PSOE en Ferraz. «Nosotros no tenemos ningún problema en decir que estamos en contra de que se utilice la imagen de una persona y de un político con esos fines», ha sostenido este martes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

«Exigimos esa misma contundencia cuando otros líderes políticos del Partido Popular, la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, pues es descalificada, es utilizada su propia imagen con fines espurios y para vilipendiar. No hay ninguna duda en que ese tipo de acciones están lejos de lo que debe ser la normal contienda de cualquier actividad política», ha enfatizado en declaraciones a los medios en la Real Casa de Postas.

Fuentes de Génova recuerdan que en la concentración de Ferraz «también se insultó de extrema gravedad a cargos» de la formación de Alberto Núñez Feijóo. «El mismo PSOE que acaba de decir que no le parece mal a nivel penal que se quemen fotos del Rey o la bandera de España se muestra indignado por una piñata con la cara de Pedro Sánchez. No nos gusta lo que pasó esa noche y todo lo que no entre dentro de los límites del respeto cuenta con nuestro rechazo y condena», señalan estas mismas fuentes.

«¿Qué opina el PSOE de los insultos a Almeida por parte de los mismos que golpearon la piñata? ¿Y de la quema de muñecos con la imagen de Feijóo en Galicia? ¿Y de la quema de imágenes del presidente del PP en la Diada? Nuestra postura es la misma en todos los casos. La suya, no», añaden.

El PSOE calló cuando en una fiesta en Ripollet (Barcelona) subvencionada por el Gobierno de Sánchez se apalearon con un muñeco de Isabel Díaz Ayuso y otro de Santiago Abascal. Fue una fiesta por el Orgullo LGTBI que se celebró el 23 de julio de 2022 y que fue subvencionada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. En este acto intervinieron supuestas artistas como Lily Poyester, Mística, Tatina Sativa y Venus Plastik.

Al comienzo de esta actuación, la protagonista de la fiesta quitó unas bolsas de basura del muñeco de Ayuso y del muñeco del líder de Vox para posteriormente bailar al ritmo de la música mientras apaleaba con un bate, con toda la fuerza posible, las imágenes de los dos dirigentes políticos.

Rajoy, ‘guillotinado’

El PSOE también calló cuando las Juventudes Sociales organizaron en 2013 una obra «solidaria» de teatro que acabó con una imagen del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, guillotinado. Varios dirigentes y cargos socialistas posaron sonrientes para hacerse una foto con una cabeza del dirigente del PP. La organización juvenil del PSOE colgó esta foto en las redes sociales y los populares denunciaron estos hechos ante la Fiscalía por un presunto delito de incitación al odio.

La obra se realizó en un teatro del municipio alicantino de Rafal. En la foto posaron el entonces secretario general del PSPV-PSOE de la Vega Baja y alcalde de Rafal, Manuel Pineda, y la secretaria de Organización de las Juventudes Socialistas, Nora Taj. «Esto fue una obra de teatro benéfica que se hizo en el auditorio de Rafal en octubre de 2013 para darle la recaudación a una niña enferma. Se vendieron 250 entradas a seis euros. Era una sátira política, donde se criticaba a Rajoy, Zapatero y otros políticos y actores de España. Se trataba de una comedia de risa y no de atacar a nadie. ¿Acaso el PP no entiende lo que es una sátira?», explicó la socialista Taj.

La formación de Pedro Sánchez también guardó silencio cuando varios dirigentes de Podemos pidieron mandar a la guillotina y «a los tiburones» al Rey Felipe VI. Ahora sí que pide aplicar «vías legales» a los manifestantes en Ferraz cuando guardaron silencio con el apaleamiento al muñeco de Ayuso y de Abascal en 2022.