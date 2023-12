La izquierda brama contra Abascal pero olvida cuando quería la guillotina para el Rey o Rajoy

La izquierda brama contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por afirmar que «habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies» a Pedro Sánchez. Sin embargo, la misma izquierda se olvida de que las Juventudes Socialistas guillotinaron una imagen de Mariano Rajoy en 2013 o que Podemos la pedía también para el Rey Felipe VI.

En octubre de 2013, las Juventudes Socialistas del PSOE organizaron una obra «solidaria» de teatro que acabó con una imagen del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, guillotinado. Varios dirigentes y cargos del PSOE posaron sonrientes para hacerse una foto con una cabeza del dirigente del PP. La organización juvenil del PSOE colgó esta foto en las redes sociales y los populares denunciaron estos hechos ante la Fiscalía por un presunto delito de incitación al odio.

La obra se realizó en un teatro del municipio alicantino de Rafal. En la foto posaron el entonces secretario general del PSPV-PSOE de la Vega Baja y alcalde de Rafal, Manuel Pineda, y la secretaria de Organización de las Juventudes Socialistas, Nora Taj. La organización juvenil del PSOE quiso pedir «disculpas» en un comunicado, asegurando que se trataba de una obra satírica de teatro «con fines solidarios», a favor de una niña enferma de cáncer.

«Esto fue una obra de teatro benéfica que se hizo en el auditorio de Rafal en octubre de 2013 para darle la recaudación a una niña enferma. Se vendieron 250 entradas a seis euros. Era una sátira política, donde se criticaba a Rajoy, Zapatero y otros políticos y actores de España. Se trataba de una comedia de risa y no de atacar a nadie. ¿Acaso el PP no entiende lo que es una sátira?», esgrimió la socialista Taj.

Guillotina para Felipe VI

Un diputado de Podemos cargó contra el Rey Felipe VI por no levantarse ante la espada de Simón Bolívar, durante la toma de posesión en agosto de 2022 del nuevo presidente de Colombia, el ex terrorista Gustavo Petro. Fue el entonces parlamentario podemita Pedro Honrubia. «Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y si Felipe el facha le molesta, pues que le den por saco. Lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del Estado español, joder», afirmó en un mensaje colgado en las redes sociales.

La ex ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, escribió una serie de mensajes en las redes sociales en las que pedía pasar por la guillotina al Rey Felipe VI y echar «todos los Borbones a los tiburones». Montero borró estos mensajes tras ser revelados por OKDIARIO y en plenas negociaciones de Podemos con el PSOE para formar Gobierno tras las elecciones generales de diciembre de 2015.

«Felipe no serás Rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina» y «¡Felipe no serás Rey y todos los bombones a los tiburones!» fueron los mensajes que le dedicó Irene Montero al Jefe del Estado. Ahora, Podemos y el resto de la izquierda brama contra Santiago Abascal por sus declaraciones contra Pedro Sánchez.

«Colgada de la catenaria»

En 2007, la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sólo podría haber estado «o colgada de la catenaria o tumbada sobre las vías» durante la inauguración de la estación de Metro en la T-4. Álvarez dijo esta frase en el Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Francisco Javier-Lasquetty sobre la inauguración de esta estación. «En el único sitio en la estación de la Terminal 4 en el que podía haber estado Aguirre porque es de la Comunidad de Madrid es tumbada en la vía o colgada de la catenaria», afirmó la ministra socialista.

Magdalena Álvarez fue condenada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada por el caso ERE. Esta sentencia fue confirmada en 2022 por el Tribunal Supremo.

La izquierda está arremetiendo contra Santiago Abascal por decir que «el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez», debido a que está dispuesto a «hacer cualquier cosa» para mantenerse en el poder, incluso «pisar las leyes» o «poner en riesgo la unidad nacional». Sin embargo, el líder de Vox ha recibido ataques por parte de movilizaciones jaleadas por Podemos.

«¡Madrid será la tumba de Abascal!»

El 8 de febrero de 2020 hubo una manifestación feminista convocada por la comisión del 8M Madrid, que cada año organiza las movilizaciones por el 8 de marzo y que siempre muestra sus simpatías hacia Podemos y otras formaciones de izquierdas. Durante esta movilización, las feministas cánticos contra el líder de Vox como «¡Madrid será la tumba de Abascal!» o «¡Mi copa menstrual en la boca de Abascal!».

Madre mía lo de colgar de los pies a Pedro Sánchez.pic.twitter.com/tnKHy98zap — Luis Moscardó (@moscardol) December 10, 2023

La que fuera secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, optó por grabarse un vídeo junto a un grupo de jóvenes que estaban entonando un cántico de mal gusto contra Santiago Abascal: «¡Qué pena que la madre de Abascal no pudiera abortar!». Fue durante una de las manifestaciones feministas del pasado 8 de marzo en Madrid. Rodríguez Pam no dudó en grabarse delante de estas chicas esbozando una sonrisa delante de ellas con su teléfono móvil. La izquierda no salió a pedir disculpas por estas consignas contra Santiago Abascal.