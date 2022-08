Un diputado podemita llama «facha» al Rey: «Se echa de menos una guillotina» en la historia de España

El diputado de Podemos Pedro Honrubia ha llamado «facha» a Felipe VI por no levantarse ante la espada de Simón Bolívar, durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, el ex terrorista Gustavo Petro. «Que le den por saco», ha añadido el miembro de Podemos ante el gesto del Rey que ha indignado al partido de Gobierno. Ione Belarra, ministra del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ha exigido que el Rey se disculpe públicamente.

Honrubia se ha sumado de esta manera a la campaña que han lanzado este lunes desde Podemos contra la Monarquía y, más concretamente, contra la figura de Felipe VI. «Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Simón Bolívar por América Latina», escribía en redes sociales este diputado que cobra más de 86.000 euros anuales.

«Y si a Felipe el facha le molesta, pues que le den por saco», ha continuado escribiendo. Para terminar con los insultos y los desprecios a la Corona, ha recordado las palabras de la ministra Irene Montero, cuando era una aspirante a política allá por 2013, en las que pedía «recortes con guillotina a Felipe VI» y «los Borbones a los tiburones». El diputado podemita ha hecho su propia versión: «Lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del estado español, joer».

Pese a que la Monarquía sólo supone un problema para el 0,1% de los españoles, dato del CIS de Tezanos, los odiadores podemitas aprovechan la más mínima oportunidad para arremeter contra el Rey.

Durante la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, una vez jurado el cargo, el ex terrorista del M-19 dictó su primera orden presidencial: que la espada de Simón Bolívar estuviera presente en el acto.

Hasta que el acero no llegó al lugar de la ceremonia, Petro no comenzó su discurso de investidura. El show de la espada cautivó a algunos de los invitados, que no dudaron en ponerse de pie, hacer fotos a la urna en la que se guarda la espada y aplaudir a rabiar ante esta nueva etapa populista de Colombia, la primer con un gobierno de izquierdas en el poder.

Pero a muchos no les ha sentado bien que Felipe VI no se levantara al paso del símbolo que representa la independencia de Colombia de España. Y, por eso, han utilizado las redes sociales para arremeter contra la Corona por lo que consideran una «falta de respeto».

La ministra Belarra ha ido un paso más allá. Desde el Gobierno ha exigido que Felipe VI se disculpe con el pueblo colombiano asegurando que el papel de España era «mostrar todo el respeto y apoyo al proceso democrático recorrido. Es inexplicable lo ocurrido –en referencia al gesto del Rey– y merece una disculpa».

El que no podía faltar al festival de descalificaciones morado ha sido su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que se ha puesto muy digno tirando de la Constitución: «Según la Constitución Española, el Rey no puede hacer lo que le dé la gana. Sus actos han de ser refrendados por el Gobierno», escribía Echenique. «Vamos a preguntar al Ministro de Exteriores si el acto irrespetuoso de Felipe VI en Colombia fue refrendado o no», sentenció.

Es curioso que el podemita tenga que preguntar al Gobierno del que forma parte su partido si ha refrendado o no la forma de proceder del Rey en la toma de posesión de Petro.