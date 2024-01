Abascal acusa al PP de legitimar la liquidación del Estado de derecho que impulsan Sánchez y sus socios

Santiago Abascal arranca 2024 con una ofensiva sobre el PP. El presidente de Vox ha anunciado este lunes que en los primeros días del año 2024 convocará un Comité Ejecutivo Nacional «para analizar esta grave situación: un gobierno ilegal que camina hacia la liquidación del Estado de derecho, y una supuesta oposición que lo está legitimando».

Abascal tiene dudas sobre la reforma constitucional para eliminar el término «disminuidos» del texto de la Carta Magna. «Muy al contrario de lo que contarán los altavoces del bipartidismo, la reforma constitucional pactada por el PP y el PSOE va mucho más allá que un simple cambio de terminología», sostiene.

En un texto publicado en sus redes sociales, el líder de Vox sostiene que el PP ha pactado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Mesa del Congreso, las comisiones parlamentarias de ambas Cámaras, el gobierno de los jueces «con mediadores extranjeros y ahora esto, que no es otra cosa que abrir la puerta a las ideologías extremistas en este caso disfrazadas de sensibilidad hacia las personas con discapacidad».

Para Santiago Abascal, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, «es el responsable de una campaña electoral de demonización de Vox, con resultados desastrosos para España, de los que nunca ha rendido cuentas». «Es por lo tanto el responsable de confundir a su propio electorado, que le exige oponerse al golpe mientras él pacta con los golpistas. Y será el responsable (con el aplauso de Ferraz) del acoso que sufrirá Vox y todos los españoles que se opongan a la normalización de este gobierno ilegal», ha avisado.

En este sentido, Santiago Abascal ha alertado de que, en los próximos meses, habrá «un ataque feroz contra Vox coordinado desde el bipartidismo». «Para enfrentarlo, en los primeros primeros días del año convocaré un Comité Ejecutivo Nacional para analizar esta grave situación: un gobierno ilegal que camina hacia la liquidación del Estado de derecho, y una supuesta oposición que lo está legitimando», ha añadido.

«Vox va a resistir. El cambio de régimen que pretenden por la puerta de atrás no va a producirse mientras Vox pueda impedirlo. Y yo, personalmente, haré todo lo que esté en mi mano para evitarlo», ha zanjado.

Vídeo de Feijóo

Por su parte, Feijóo ha hecho públicos este primero de enero sus compromisos para el nuevo año, entre los que menciona «no cambiar de propósitos a mitad de año», como acusa de hacer a Sánchez.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, el presidente del PP felicita el año nuevo «a todos» y resume su propósitos para 2024 en mantener su «compromiso» con «la democracia, con la verdad y con todos los españoles».

Feijóo abre su mensaje con una andanada contra el líder socialista y jefe del Ejecutivo en la línea de sus críticas habituales: «Para hacerse nuevos propósitos en 2024 -afirma- es importante haber cumplido alguno en 2023; si puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado».

Y continúa: «Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla; si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira».

Después de declararse «consciente de la enorme responsabilidad que tiene liderar la oposición, más si cabe la primera fuerza política», enumera sus compromisos «con esa mayoría de españoles que sigue creyendo en nuestra nación».

Se compromete, asegura, «con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta», «a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles», «a construir un país en el que volvamos a caber todos», «a trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad» y, «sobre todo», subraya, «a no cambiar de propósitos a mitad de año».