El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado en sus redes sociales un vídeo para felicitar el año 2024. El líder de la oposición, frente a una bandera de España, desvela sus compromisos y propósitos para este año nuevo y lanza una promesa clara: «Me comprometo en trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad».

Feijóo desea un «muy feliz año nuevo a todos» y desvela que su «compromiso en 2024 sigue siendo con la democracia, con la verdad y con todos los españoles». El popular arranca su intervención retratando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin citarlo expresamente: «Para hacerse buenos propósitos en 2024 es importante haber cumplido alguno en 2023».

«Si puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado. Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla. Si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira en política», asegura Feijóo en clara contraposición con lo que ha hecho Pedro Sánchez con sus pactos y cesiones a separatistas y proetarras sólo por seguir en el poder.

El líder del PP dice ser «consciente de la enorme responsabilidad que tiene el liderar la oposición, más si cabe siendo la primera fuerza política» y por eso hace varias promesas a los españoles: «Me comprometo con esa mayoría de españoles que sigue creyendo en nuestra nación. Me comprometo con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta. Me comprometo a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles. Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos. Me comprometo en trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad. Y, sobre todo, me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año».

Un discurso plagado de ironía con el que el líder de la oposición deja clara su intención para 2024: trabajar por España frente al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas, proetarras, nacionalistas y populistas.

El mensaje de Ayuso

Otra mandataria popular que ha hecho su discurso por el Año Nuevo ha sido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido del «grave error» para la convivencia en España que supone la amnistía de los encausados por el golpe del 1-O en Cataluña. Una ley que se tramita ahora mismo en el Congreso de los Diputados y que pactó el jefe del Gobierno con los separatistas catalanes para que permitieran su investidura tras las generales del 23J.

En un mensaje emitido en esta ocasión desde la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad que ha celebrado en este 2023 el vigésimo quinto aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial, Ayuso ha instado a los ciudadanos a movilizarse contra el Ejecutivo de Sánchez, como ha venido ocurriendo en los últimos meses con manifestaciones históricas.

«La desigualdad y la división entre españoles nos va a crear problemas en Madrid», ha alertado. «Por eso, apelo a que defendamos la Constitución, y que la convivencia sea el mayor y el mejor trabajo diario: entre nosotros y con todos. Vengamos de donde de vengamos», ha destacado.

«No debemos consentir que nadie levante muros. Una sociedad enfrentada está condenada al fracaso, la ruina y la frustración», ha remarcado la presidenta madrileña, plantando cara a la amenaza que lanzó Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso en la sesión plenaria de su investidura. El pasado 15 de noviembre, el entonces candidato socialista señaló que el objetivo de su Gobierno para esta legislatura consiste en alzar un «muro» contra las políticas del centroderecha, esto es, contra los 11 millones de españoles que votaron a PP y Vox en las últimas generales.

Ante ello, Ayuso ha enfatizado que «en nuestra región no hay espacio para el resentimiento. Nuestro compromiso es con la concordia y la libertad. No perdamos nunca la confianza de los unos en los otros, ni permitamos que nada quiebre nuestros afectos y nuestras ganas», ha recalcado.

La presidenta madrileña ha afirmado que «desde el Gobierno regional no sólo hemos de gestionar, y gestionar bien», sino que también «tenemos un deber moral y ético con todos los españoles». En este punto, Ayuso ha apelado a lo expresado por el Rey Felipe VI la pasada Nochebuena, cuando sostuvo que «gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia».

Precisamente, en este contexto, Ayuso ha querido remarcar «el grave error de la amnistía; el grave error de coaligarse con las minorías separatistas vascas y catalanas; el grave error de elegir políticas comunistas que sólo empobrecen y asfixian, y de promover la desigualdad entre españoles y el enfrentamiento».

Todo estos errores, de los que Pedro Sánchez es el máximo responsable, «hacen imprescindible la fortaleza del Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha aseverado su presidenta, que cuenta para ello con la mayoría absoluta obtenida el 28 de mayo en las urnas. Ayuso ha agradecido este apoyo de los ciudadanos que «nos permite trabajar para todos ellos, con serenidad, en una España muy revuelta», ha apostillado en la emisión de Telemadrid.