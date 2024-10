El último éxito de Zendaya ya está en Prime Video: un drama tenístico que conquistó a la crítica

Amazon quiere ir comiéndole terreno poco a poco a Netflix en el campo del streaming, con un catalogo variado que supone un compromiso directo no sólo con su propia plataforma de vídeo bajo demanda, sino también con los cines. A través de la compra de la MGM, la marca de comercio electrónico por excelencia quiere ser un referente tanto en la gran pantalla como en el consumo doméstico de contenidos y así, hace algunas horas Prime Video ha dado la bienvenida al último éxito de Zendaya: Rivales.

Este drama tenístico fue uno de los primeros fenómenos cinematográficos del 2024, cuando su tardío estreno llegó a finales del mes de abril. En realidad, Rivales era una producción que tenía pensado su preestreno para el anterior Festival de Cine de Venecia, pero la huelga de actores impidió la promoción de sus estrellas y con ello, cobraba muy poco sentido mostrarla en el certamen italiano. Sin embargo, una vez terminaron los piquetes en Hollywood, la United Artist Releasing junto a la Metro-Goldwyn-Mayer se dieron toda la prisa posible en lanzar al éxito a Zendaya, en una campaña de marketing donde junto a Mike Faist y Josh O’Connor hicieron las delicias de los fans en múltiples países de Europa. Pero ¿de qué trata Rivales? ¿Es realmente una historia sobre el mundo del tenis? Bueno, a pesar de que todo sucede en torno a dicho deporte, el escenario competitivo es simplemente una excusa o metáfora para contar un trío amoroso en el que todo luce con un glamour un tanto impostado.

‘Rivales’: sinopsis y reparto

Más allá del reclamo evidente de su trío protagonista, el encanto de Rivales se centraba además en Luca Guadagnino, uno de los cineastas de moda que puso en el mapa académico a Timothée Chalamet con Call me by your name y que entre otras cosas, firmó la generacional y fantástica serie We Are Who We Are. Con un presupuesto de 55 millones de dólares, de los cuales 10 fueron a los bolsillos de la protagonista de Euphoria, la película logró unos meritorios 96 millones de recaudación en el box office mundial. Un reclamo que vive claro está del éxito de Zendaya, pero también de una prensa especializada que apoyó mayormente este drama deportivo que juega un match ball constante con los dobles sentidos y que de forma un tanto naíf, repite su alegoría principal una y otra vez, para que el espectador se entere sí o sí de su principal adagio: el tenis es el sexo en Rivales. Aunque con un peso dramático nulo, el elenco interpretativo se completa con A.J. Lister, Nada Despotovich, Naheem García, Hailey Gates, Jake Jensen y Mary Joe Fernandez.

La trama se centra en Tashi Duncan, una prometedora tenista profesional que debe abandonar la profesión tras una grave lesión. Reconvertida en entrenadora, está decidida a reconducir la carrera de su marido Art, el cual pasa por una crisis como jugador. Para estimularlo, lo apunta a un torneo «Challenger», competición de bajo rango en la que se deberá enfrentar a Patrick, antiguo novio de Tashi y el que fue el mejor amigo del propio Art en el pasado.

Un desfile superficial inane

Sí, los tres protagonistas de esta dramaturgia hiperbólica están fantásticos. Algo que era de esperar en actores de la talla de la propia Zendaya, Faist y O’Connor. Pero por desgracia, este desfile se queda a mitad del camino por los arrebatos «de director» de Guadagnino (incomprensible esa sucesión de planos finales horribilis) y de un guion que roza con superficialidad y con vagancia, todos los entresijos que marcan las relaciones de poder.

En definitiva, Rivales sería más soportable si no viviese la autoglorificación como una religión. Total, al final a uno le queda la sensación de estar viendo a tres pijos jugando al tenis en lo que termina siendo una tontería enormemente insustancial.

2024: el año de éxito de Zendaya

El éxito de Zendaya en 2024 fue doble en lo económico y en lo crítico. Por un lado, por los ya mencionados elogios hacia Rivales, pero también por su desempeño en Dune: Parte dos. El regreso a Arrakis cosechó 627 millones de dólares recaudados en todo el mundo, aparte de ofrecerle a la californiana una compleja profundización en el personaje de Chani. Así, Zendaya se transformó en un icono del mercado de la exhibición, más allá de la pequeña pantalla y del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

En el futuro podremos verla en Dune: Mesías y en un nuevo proyecto todavía sin título de A24 junto a Robert Pattinson. Rivales dura poco más de dos horas y está disponible únicamente en Prime Video.