Quién es Alba Flores: su edad, su profesión y qué edad tenía cuando murió Antonio Flores

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, el rostro y el talento de numerosos actores y actrices. Una lista donde, a nivel nacional, no puede faltar el nombre de Alba Flores. Procedente de una gran estela de artistas del ámbito musical, la madrileña ha logrado orientar su carrera profesional hacia el mundo de la pequeña y gran pantalla. Una trayectoria que la ha ayudado a alzar su nombre, ella misma, y gracias a su talento interpretativo en ficciones de mucho éxito. Una actriz muy querida por el público y de la hoy hacemos un repaso a nivel personal y profesional.

Nacida el 27 de octubre de 1986, en Madrid, Alba González Villa es una actriz conocida artísticamente como Alba Flores. Hija del cantante Antonio Flores y de la productora y directora Ana Villa, forma parte de una familia muy talentosa y de las más conocidas del país. Sobrina de Lolita Flores y Rosario Flores, también es nieta de Lola Flores y El Pescaílla. Teniendo esto en cuenta, podría decirse que el talento y el arte lo lleva en la sangre. Pero, ella sola se ha encargado de hacerse su propio hueco como actriz profesional.

Su carrera profesional

Desde pequeña supo que quería dedicarse al mundo de la interpretación. Por ello, comenzó sus estudios actorales a los 13 años. Unos primeros pasos que la llevaron a debutar, en el 2005, en la película El Calentito. Tras esto, la artista ha ido aumentando su currículum con muchos proyectos, especialmente, en televisión.

En la pequeña pantalla ha formado parte del elenco de series como El tiempo entre costuras, Cuéntame cómo pasó, Sagrada familia, Romancero o Puto Nemo. Pero, sin lugar a duda, las producciones que han alzado su nombre han sido La casa de papel y Vis a Vis. A nivel cinematográfico, ha sido fichada para formar parte del elenco de La memoria del agua, Las cartas perdidas y

Te estoy amando locamente, entre otras.

En teatro también tiene un gran recorrido, pues no han sido pocas las obras en las que ha participado. Una carrera de infarto que, a sus 39 años, le han otorgado varias nominaciones y premios importantes. De hecho, ha sido galardonada con un Premio Ondas, un Premio de la Unión de Actores, un Premio Iris y un Premio Platino.

Su lado más personal

En redes sociales, Alba Flores se presenta como una persona muy cercana con su público. Con más de 9 millones de seguidores en Instagram, la artista acostumbra a subir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. De hecho, uno de sus últimos trabajos ha sido el documental Flores para Antonio. Un trabajo donde le rinde homenaje su padre, quien falleció cuando ella tenía 8 años. Por otro lado, en lo personal, se desconoce si tiene pareja o no. Pues, la actriz siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada.