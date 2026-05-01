Evangeline Lilly, actriz de Marvel, ataca a Disney por los despidos de Andy Park y 1.000 trabajadores: “Es repugnante”

El pasado 18 de marzo de 2026, Josh D’Amaro fue nombrado nuevo CEO de The Walt Disney Company en sustitución de Bob Iger y su llegada a la multinacional no ha pasado desapercibida. Se suponía que esta nueva etapa traería cambios positivos para la compañía, pero una de sus primeras decisiones ya ha provocado una enorme polémica, incluso dentro del propio universo Marvel. El pasado 14 de abril, en plena CinemaCon, Disney ejecutó un despido masivo de casi 1.000 trabajadores bajo el argumento de externalizar parte de las labores creativas. Una medida que ha generado muchas dudas dentro de la industria y que algunos consideran un movimiento muy cuestionable.

Los afectados no son empleados cualquiera. Hablamos de parte del equipo creativo que ayudó a construir el universo Marvel tal y como lo conocemos hoy. Artistas y diseñadores que participaron en la creación visual de personajes como Iron Man y que estuvieron detrás de algunas de las películas más exitosas de la historia reciente del cine. Entre ellas, Avengers: Endgame, la producción que logró convertirse en una de las más taquilleras de toda la historia de Disney, alcanzando cerca de 2.790 millones de dólares en la taquilla mundial.

La decisión no ha sentado nada bien dentro de Marvel y algunas de sus caras más reconocidas ya han comenzado a reaccionar públicamente. Una de las más contundentes ha sido Evangeline Lilly, coprotagonista de la saga Ant-Man y rostro del personaje de Avispa. La actriz estalló en redes sociales con un vídeo que rápidamente se hizo viral. «Debería darte vergüenza, Disney. Por darle la espalda a las personas que construyeron el poder que ahora estás usando para desecharlas», afirmó de manera rotunda.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Lilly defendió abiertamente a los artistas despedidos y lanzó una dura reflexión sobre el futuro de la industria audiovisual y el avance de la inteligencia artificial dentro del sector creativo. «Artistas que diseñaron y dieron vida a los días de gloria de Marvel… Os aplaudo. Estuve allí. Sé lo que hicisteis. Sé con qué pasión trabajaron día y noche para que la magia sucediera. Vosotros sois los magos, sin importar cómo lo presenten los magos de nuestro nuevo Oz en el futuro. Jamás os olvidaré», sentenció.

La actriz también cargó contra el uso de herramientas de IA en sustitución del trabajo humano. «¿Dónde están las leyes que eliminan todo el arte humano del banco de IA? ¿Por qué pueden robar nuestro talento y usarlo para enriquecer a los ejecutivos mientras los artistas responsables de alimentar a sus robots pasan hambre? ¡Qué asco!», añadió visiblemente indignada.

Sin embargo, hubo un nombre que terminó de hacer explotar toda la polémica: Andy Park. Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, Park está considerado una de las figuras creativas más importantes de los últimos años. Su trabajo ha sido clave en el diseño visual de personajes, escenarios y conceptos que marcaron una era dentro de la franquicia. Fue el propio artista quien confirmó públicamente su salida a través de la red social X.

«Desarrollo Visual Studios: 2010-2026. Fin de una era. Estuve presente desde el inicio de un equipo que rompió moldes. 16 años, más de 40 películas y 15 películas como director de desarrollo visual. No podría estar más orgulloso de la historia que creamos. Mi viaje continúa…», escribió en un mensaje que no tardó en hacerse viral entre los seguidores de Marvel.

Evangeline Lilly no dudó en reaccionar directamente al mensaje de Park. «Lo siento muchísimo, Andy, y lo siento muchísimo por todos y cada uno de los 1000 artistas que Disney despidió, y en particular por todo el equipo de Marvel, que ahora se considera obsoleto después de haber construido el imperio Marvel», afirmó. Además, volvió a cargar contra la deriva tecnológica que, según ella, está tomando Hollywood. «Son creaciones humanas, y no deberían ser robadas por gigantes tecnológicos para que sus robots las repliquen. Me parece repugnante y horrible, y apoyo a todos los artistas y a Andy», concluía.

La gran pregunta ahora es qué ocurrirá con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Porque Disney no sólo ha despedido a trabajadores: ha prescindido de parte del equipo creativo que ayudó a levantar una de las franquicias más rentables y reconocibles de la historia del cine moderno. Todo ello mientras proyectos como Avengers: Doomsday o la próxima entrega de Spider-Man siguen en marcha.

La compañía apuesta por una nueva etapa marcada por la externalización y la inteligencia artificial, pero dentro de Marvel ya hay voces muy críticas que consideran que el estudio podría estar perdiendo precisamente aquello que convirtió sus películas en un fenómeno mundial: el factor humano detrás de la creatividad.