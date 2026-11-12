Nicolas Cage se siente aliviado por la cancelación de Spider-Noir en Prime Video: «Es una temporada perfecta»

A pesar de ser una de las series del año (fue el producto más nominado de Amazon en los pasados Emmy), Prime Video decidió cancelar hace dos meses el seguimiento de Spider-Noir en la plataforma. La histriónica actuación de Nicolas Cage no tendrá una segunda temporada en el terminal, pero el oscarizado actor se siente ciertamente aliviado, pues, como acaba de señalar en una reciente entrevista, vive en una profunda calma de no tener que asumir el riesgo de una continuación donde los espectadores terminen perdiendo el interés, ya que, según él, la presentación del personaje de Ben Reilly fue «perfecta».

En realidad, el protagonista de Leaving Las Vegas (1995) ya encarnó al rol, a través de su voz, en la aplaudida cinta animada Spider-Man: Un nuevo universo y volverá a ella el próximo año con Spider-Man: Más allá del multiverso, título que cerrará la trilogía protagonizada por Miles Morales (Shameik Moore). Sin embargo, Cage no regresará a la piel del detective superheroico que vive en la Nueva York de la Gran Depresión. Por suerte, la agenda de la estrella no le ofrecerá por el momento, un solo descanso de aquí al 2028, cuando recupere su papel villanesco en Longlegs 2.

Nicolas Cage se siente aliviado de la cancelación de ‘Spider-Noir’: Fue un trabajo de alto riesgo»

Con un 92% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, el serial creado por Oren Uziel y Steve Lightfoot logró brillar en paralelo al triunfo sideral del cuarto largometraje de Tom Holland en cines. Spider-Man: Brand New Day se convirtió el pasado verano en la tercera cinta más taquillera de la historia y, por su parte, Cage se ganó el prestigio de la prensa internacional por su interpretación y la puesta en escena de un producto que el espectador podía ver en el blanco y negro original o en unos colores que simulaban a los cómics de aquella época, con contrastes llamativos.

Las adaptaciones del Hombre Araña son una mina de oro, pero en el caso de Spider-Noir la aprobación popular, su frescura y originalidad no han sido suficientes para renovar por más capítulos. Así expresaba su calma ante la ausencia de presión al respecto en su última charla con IGN:

«Es una temporada perfecta. Nunca quieres quedarte estancado repitiendo un personaje hasta el punto de cansar al público. Ben Reilly es un personaje muy peculiar. Fue un trabajo de alto riesgo, como caminar sobre la cuerda floja; si sigues haciendo eso durante una segunda o tercera temporada, corres el riesgo de agotar el interés».

Su siguiente parada, ‘True Detective’: «Sólo dura una temporada»

En la entrevista, Cage volvió a confirmar su participación en el próximo arco narrativo de la antología de True Detective, donde compartirá pantalla con Antonio Banderas. «Cuando decidieron no continuar, pensé: ‘¡Uf, menos mal!’ Ahora estoy trabajando en True Detective, que sólo dura una temporada. Es mejor así, ¿sabes? No quería seguir repitiéndome; no me gusta hacerlo. Es perfecto, y adoro a ese personaje. Me encanta esa temporada; siempre estará ahí y siempre se mantendrá fresca».