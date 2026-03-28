La nueva ‘Expediente X’ ya tiene a sus dos protagonistas: ¿cuándo se estrena el esperado reinicio?

Hace algunas semanas contábamos como Danielle Deadwyler era la actriz en incorporarse a la nueva serie de Expediente X. El esperado reboot está escrito y dirigido por el reciente ganador del Oscar al mejor guion original, Ryan Coogler y producido por Onyx Collective y 20th Television. Pero ahora, la noticia tiene que ver en la parte masculina del tándem que investigará los casos paranormales más extraños e indescifrables del territorio norteamericano. Según informan varios medios, el actor que acompañará a Deadwyler será Himesh Patel, cerrando así un casting protagónico que obtuvo en febrero la luz verde para rodar el capítulo piloto.

En el puesto de showrunner, Jennifer Yale asume las funciones de liderazgo creativo. Es la primera ficción en la que Yale consigue ser la directora creativa, tras una larga carrera creando guiones para proyectos tan conocidos como Dexter (2006), Outlander (2014), Legión (2017, See (2019) y el año pasado, Vicios ocultos. Una trayectoria a la que dentro de poco, se le debe sumar la nueva versión de Expediente X. Por lo que sabemos, Deadwyler y Patel no serán ni Mulder ni Scully, sino un par de agentes del FBI condecorados muy diferentes entre sí y que terminarán formando un «vínculo inesperado» cuando de la noche a la mañana son asignados a una división cerrada desde hace mucho tiempo y que involucra «fenómenos inexplicables».

Los actores de la nueva ‘Expediente X’

A Deadwyler la empezamos a conocer gracias al streaming. en 2021 formó parte del reparto de Más dura será la caída y estuvo en el elenco de Estación Once ese mismo año, compartiendo precisamente pantalla con Patel. Aunque el público general quizás la recuerde más por historias mucho más virales como Equipaje de mano en Netflix o su participación actual en Rooster. El futuro de la intérprete es tremendamente prometedor, pues aparte de aparecer en la nueva Expediente X, estará en Demimonde, la próxima serie creada por J.J. Abrams y en la tercera y última temporada de Euphoria.

Por su parte, Patel saltó a la fama al protagonizar Yesterday para Danny Boyle. Encadenando después apariciones en filmes mediáticos a la altura de Tenet y No mires arriba. Al igual que su compañera, su inminente agenda fílmica está repleta de títulos estimulantes. Estará en La odisea de Christopher Nolan, en Enola Holmes 3.

El rodaje tendrá su principal localización en Vancouver, la ciudad donde se rodaron algunas de las temporada clave de la serie original. En Estados Unidos, la ficción llegará a Hulu, así que en España la tendremos directamente en Disney Plus.

Gillian Anderson ha leído el guion

Existen rumores sobre la aparición de Gillian Anderson, la actriz que dio vida a la Mulder. Ya que en una entrevista, afirmó haber leído el guion describiéndolo como «realmente bueno». La actriz de The Crown y Sex education también reveló en su aparición en la Awesome Con haber tenido conversaciones con Coogler y le pidió a los fans que mantuviesen una «mente abierta» con el proyecto.

Todavía no existe una fecha oficial para la nueva Expediente X, pero teniendo en cuenta lo cercano de su filmación, seguramente no podremos verla al menos, hasta mediados del 2027.