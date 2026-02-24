La nueva serie de ‘Expediente X’ ya tiene luz verde y confirma a su primera actriz: ¿cuándo se estrenará?

Al igual que sucede con el séptimo arte, la pequeña pantalla también rebusca en la nostalgia y tener-bajo poco riesgo-más productos virales. HBO Max por ejemplo, volverá a contar la historia de Harry Potter en siete temporadas (una por cada libro) y esta semana, la mítica Scrubs tendrá una continuación, 16 años después de su despedida oficial. Ahora, el nuevo capítulo de esta colección de revivals pasa por la creación de la nueva serie de Expediente X, la cual ya ha obtenido la luz verde para el rodaje de su episodio piloto. Pero ¿qué es lo que sabemos realmente de este regreso/continuación? ¿veremos de nuevo a Mulder y Scully? ¿cuándo y en qué plataforma podremos verla? Por el momento, la vuelta de la franquicia ya ha encontrado a su primera actriz y pronto, podremos conocer mucho más de su casting final.

Las grandes esperanzas de los fans pasan por el hombre que estará detrás de la producción y la realización del capítulo oficial: Ryan Coogler. El director de Los pecadores (2025) sabe mejor que nadie lo que significa expandir una antigua saga con nuevos personajes, pues él fue el encargado de dirigir Creed (2015), el spin-off de Rocky (1976). Coogler está en la cúspide de su carrera y con su drama sureño de vampiros podría hacer historia en los Premios Oscar 2026, gracias a sus históricas 16 nominaciones. La propiedad intelectual pertenece a Disney desde el 2019 tras la compra de la 21st Century Fox, aunque la casa del ratón deriva la configuración del proyecto a su filial de contenido más adulto, Hulu. Sello que igualmente desde España veremos a través del catálogo de Disney Plus.

La nueva serie de ‘Expediente X’ ya tiene protagonista

Una de las últimas actualizaciones de la nueva serie de Expediente X es el fichaje de su primera estrella, la intérprete norteamericana Danielle Deadwyler. Nominada al BAFTA a la mejor actriz gracias a la miniserie Till, el crimen que lo cambió todo (2022) , los espectadores la conocerán sobre todo por su participación en largometrajes como Más dura será la caída (2021) o la cinta de terror de A24, El brillo de la televisión (2024). Recientemente formó parte de la producción de Equipaje de mano (2024) y tendrá un papel no revelado en la tercera temporada de Euphoria, programada para llegar a HBO el próximo 13 de abril.

Todavía no se sabe exactamente qué rol desempeñará Deadwyler. Desde THR (el primer medio que dio la noticia), aseguran que interpretará a una de los dos detectives protagonistas acumulando un gran peso en la trama como el que ya tuvo en su momento el personaje de Scully, Gillian Anderson. Según la descripción del proyecto, en Hulu describen la ficción bajo la dinámica de dos agentes del FBI «muy diferentes», quienes terminarán obteniendo un vínculo esperado a través de los extraños casos paranormales que se les presentan.

El enfoque original de la serie tenía a un hombre y a una mujer como pareja de investigadores; Scully (Anderson) y Mulder (David Duchovny). Sin embargo, Coogler busca un «enfoque diferente» por lo que no sería extraño ver a dos mujeres como compañeras en este reboot. La nueva serie de Expediente X buscará respetar el legado de los personajes originales y se espera que de algún modo se les mencione o puedan aparecen en algún momento a lo largo de la primera temporada. El renacer de la licencia tiene la validación total de Chris Carter, el creador original de la IP.

¿Cuándo se estrenará?

Todavía no existe una fecha exacta del estreno. Primero, Hulu tendrá que ver el resultado de ese capítulo inicial y valorar la confianza en un Coogler que en estos instantes es uno de los cineastas más solicitados. A priori, lo lógico sería pensar que el siguiente arco de Expediente X llegará en algún momento de 2027. Un año después, Coogler tiene planeado volver a Marvel para estrenar Black Panther 3.