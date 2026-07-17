Carlos Alcaraz vuelve a ocupar titulares, esta vez lejos de las pistas de tenis. Tras poner fin a una intensa temporada, el murciano ha disfrutado de unos días de descanso en la Costa Amalfitana a bordo de su nuevo yate, un viaje en el que ha estado acompañado por varios amigos. Sin embargo, todas las miradas se han dirigido hacia una de las integrantes del grupo: Claudia Canals, una emprendedora catalana de 30 años que ha sido fotografiada junto al tenista y cuyo nombre ha comenzado a sonar con fuerza como su posible nueva ilusión.

Las imágenes publicadas por la revista Semana muestran a Alcaraz compartiendo la travesía con Canals en un ambiente relajado y distendido mientras navegaban por la costa italiana. Aunque las instantáneas han disparado las especulaciones sobre una posible relación sentimental, lo cierto es que ambos viajaban acompañados por más amigos y, por el momento, ninguno ha confirmado cuál es el vínculo que les une.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Canals (@claudiacanals_)

Así es Claudia Canals, la nueva ilusión de Carlos Alcaraz

Pero, ¿quién es Claudia Canals? Lejos del mundo del deporte, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del marketing y la comunicación digital. Es fundadora de CC Studio, una agencia especializada en producción de contenido, estrategia para redes sociales y creación de imagen de marca. Desde esta empresa trabaja con diferentes proyectos relacionados con el branding y la comunicación online, un sector en constante crecimiento.

Además de su faceta empresarial, Canals cuenta con una consolidada presencia en Instagram, donde supera los 40.000 seguidores. En su perfil combina imágenes de sus viajes, sesiones fotográficas y publicaciones relacionadas con su trabajo, mostrando una estética muy cuidada y un estilo de vida vinculado al mundo de la moda y la creación de contenido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CC Studio | Social Media Agency (@ccstudio_co)

Entre sus destinos favoritos figuran lugares como Maldivas, Tailandia, Filipinas o Indonesia, viajes que comparte habitualmente con sus seguidores. También es frecuente verla protagonizando sesiones profesionales o colaborando en proyectos audiovisuales vinculados a su agencia.

La aparición de Claudia Canals junto a Carlos Alcaraz ha despertado una enorme curiosidad, especialmente porque el tenista siempre ha mantenido un perfil muy discreto en todo lo relacionado con su vida privada. El número dos del mundo apenas habla de cuestiones sentimentales y suele reservar su exposición pública para el ámbito deportivo.

En esta ocasión, las fotografías muestran a ambos compartiendo tiempo durante unas vacaciones en alta mar, aunque sin que exista confirmación de una relación más allá de la amistad. El viaje, además, se realizó en grupo, por lo que las imágenes no permiten extraer conclusiones sobre la naturaleza de su vínculo.

Mientras las especulaciones continúan creciendo, Claudia Canals ha pasado en apenas unas horas de ser una profesional conocida dentro del sector del marketing digital a convertirse en uno de los nombres propios de la crónica social del verano. Habrá que esperar para saber si esta escapada por la Costa Amalfitana es simplemente el reflejo de una amistad o el inicio de una historia sentimental. De momento, ni Carlos Alcaraz ni la emprendedora catalana han querido pronunciarse sobre los rumores, manteniendo la discreción que ambos han mostrado hasta ahora respecto a su vida personal.