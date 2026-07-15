Carlos Alcaraz, pillado muy cómplice en alta mar con una misteriosa joven

Vacaciones, sol y una inesperada protagonista. Carlos Alcaraz vuelve a acaparar este miércoles la atención de la prensa del corazón tras la publicación de unas imágenes en la costa de Nápoles que muestran al tenista disfrutando de unos días de descanso a bordo de un lujoso yate en compañía de una misteriosa joven. La complicidad entre ambos, captada por las cámaras, ha disparado las especulaciones sobre la identidad de la mujer que comparte con él estas vacaciones y sobre la posible relación que podría existir entre ambos.

La exclusiva, publicada por la revista Semana, llega apenas unas semanas después de que el murciano levantara su segundo título consecutivo en Wimbledon y antes de afrontar la gira norteamericana sobre pista dura. Tras una temporada especialmente exigente, el número dos del mundo ha aprovechado unos días de desconexión en Italia rodeado de amigos, aunque lo que más ha llamado la atención no ha sido el destino elegido, sino la presencia de una joven rubia con la que se mostró especialmente cercano.

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En las fotografías se puede ver a Alcaraz relajado, tomando el sol, bañándose en el mar y disfrutando de la navegación junto a su grupo de amigos. Sin embargo, son los gestos de complicidad, las conversaciones a solas y la cercanía con esta misteriosa acompañante los que han despertado un enorme interés y han convertido las instantáneas en uno de los temas más comentados del día.

Fue Jorge Borrajo quien adelantó algunos detalles de la exclusiva durante su intervención este martes en el programa El verano se mueve, de Telecinco. Según explicó, el viaje transcurrió junto a un grupo formado por tres parejas, aunque evitó desvelar la identidad de la joven. «Está disfrutando de los últimos días de vacaciones en muy buena compañía. De ella no sabemos quién es, es una chica rubia. De hecho, en el barco iban tres parejas. Vamos a ver fotografías de momentos cariñosos, tiernos. Ellos en muchos momentos de los días buscaban apartarse, ponerse solos a tomar el sol, juegos, caricias… Mañana las fotos están muy interesantes».

Las imágenes han alimentado inmediatamente los rumores sobre una posible nueva ilusión del tenista. No obstante, por el momento no existe ninguna confirmación sobre la naturaleza de la relación entre ambos. Ni Carlos Alcaraz ni su entorno se han pronunciado acerca de las fotografías ni sobre la identidad de la joven que aparece junto a él durante estas vacaciones.

De los rumores de Ana Mena a una nueva incógnita

La exclusiva llega pocas semanas después de que el nombre de Carlos Alcaraz se relacionara con el de Ana Mena. Ambos coincidieron en varios eventos públicos y compartieron gestos de complicidad que dieron pie a numerosas especulaciones en redes sociales y en la prensa del corazón. Sin embargo, ni el tenista ni la cantante confirmaron nunca que existiera una relación sentimental, y todo quedó reducido a simples rumores.

Ahora, las nuevas imágenes publicadas por Semana vuelven a situar la vida privada del campeón de Wimbledon en el centro del foco mediático. Mientras apura sus últimos días de descanso antes de regresar a la competición, la identidad de la misteriosa joven y el verdadero vínculo que mantiene con ella continúan siendo una incógnita. Habrá que esperar para saber si se trata simplemente de una buena amistad o si, por el contrario, Carlos Alcaraz ha encontrado una nueva ilusión lejos de las pistas.