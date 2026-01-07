Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí protagonizaron un episodio que es viral Varios fans pidieron una foto con ellos pero se negaron, y ocurrió esto Les siguieron en un coche con la famosa canción de Shakira a todo volumen

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí protagonizaron un episodio que se ha convertido en uno de los más virales de los últimos días en redes sociales. El incidente ocurrió en Ceuta, donde el ex futbolista estaba para ver a su equipo, el Andorra, que jugó un partido en el Estadio Alfonso Murube. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes reconoció a la pareja caminando por la calle junto a algunos amigos.

Según el testimonio de una de las protagonistas, publicado en redes, las chicas intentaron acercarse para pedir una foto, pero se negaron a fotografiarse. Molestas por el rechazo, las jóvenes decidieron responder de una forma creativa y cargada de ironía. Subieron a su vehículo, siguieron a la pareja a baja velocidad y pusieron a todo volumen la famosa BZRP Music Sessions #53, la colaboración de Shakira con Bizarrap en la que la colombiana carga contra ambos.

El vídeo que se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter) acumula varios millones de visitas y en él se ve a Piqué caminando con la capucha puesta, intentando pasar desapercibido. Este no es el primer episodio en el que Piqué enfrenta recordatorios públicos de su pasado con Shakira. A más de tres años de la separación, que incluyó acusaciones de infidelidad y la exitosa canción de desamor que rompió récords mundiales, el tema sigue generando revuelo.